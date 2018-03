Carlo Calenda | Vado a presentarmi al mio circolo ma non farò il segretario del

huffingtonpost

: Carlo Calenda detta già le condizioni: 'Se Pd si allea con M5S il mio sarà il tesseramento più breve della storia' - HuffPostItalia : Carlo Calenda detta già le condizioni: 'Se Pd si allea con M5S il mio sarà il tesseramento più breve della storia' - Agenzia_Ansa : Carlo #Calenda: 'Il #Pd va risollevato, domani mi iscrivo'. E Gentiloni su twitter lo ringrazia - - espressonline : Quando #Calenda diceva: «Il Pd? Un circolo chiuso. E se dici a Renzi che sbaglia diventi suo nemico»… -

(Di venerdì 9 marzo 2018) "Ieri ho lavorato su Ilva e Piombino non ho parlato con alcun padre nobile del Pd. Detto più volte considererei poco serio fare ildi un partito di cui ho preso 3 giorni fa la tessera! Oggi alle 18al mio". Lo scrive sul suo profilo Twitter il ministro dello Sviluppo economico,.A un utente che gli scriveva che "per poter dire un giorno veni vidi vici gli ci vuole una Legione",risponde che "al momento non c'è nulla da vincere. E per quanto si possa considerare la cosa un tantino "volgare" e in contrasto con più elegante distacco "British" resiste idea di fare qualcosa per passione e non per calcolo. Mi auguro che molta gente vada a iscriversi x ripartire, punto". A un altro follower, inoltre, il ministro dice: "Tesserati Alessandro. È il momento giusto. Diamo un segnale di riscossa collettiva. Conta ...