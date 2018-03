Carceri | quanti detenuti e di che nazionalità

Blastingnews

(Di sabato 10 marzo 2018) In Italia i telegiornali riportano molti fatti di cronaca ogni giorno, molti di più che in altri Stati Europei, prediligendo spesso notizie sensazionalistiche o allarmanti riguardo alla criminalita', masono effettivamente iin Italia? Pochi conoscono una risposta certa e, nonostante i dati forniti dall'Istat sia molto chiari e precisi, spesso abbiamo l'impressione che a delinquere siano le minoranze straniere, mentre tendiamo ad etichettare i crimini attuati dai nostri connazionali come gesti compiuti da un folle o da un uomo che vive una situazione sociale discriminante. L'oggettivita' dei numeri Certamente è difficile risalire alle cause che spingono una persona a commettere un crimine ed è quindi difficile, se non impossibile, arrivare a stabilire una regola generale che vada bene per tutti ma i numeri sono oggettivi se lasciati privi di commento. Anche se ...