Carabinieri al concerto di Gué Pequeno - paura tra gli spettatori (video)

(Di venerdì 9 marzo 2018) Si è conclusa con una nottata in caserma, una denuncia ed una probabilissima richiesta di risarcimento economico in arrivo, la 'ragazzata' di un gruppetto di giovani presenti ad uno degli ultimi live di #Guè, per la precisione quello di sabato scorso al Vox di Nonantola, in provincia di Modena. Poteva andare molto peggio I ragazzi – come purtroppo sempre più spesso accade durante gli eventi legati al mondo del rap italiano – hanno iniziato a spruzzare in giro per il locale l'ormai noto spray al peperoncino. La 'bravata' avrebbe sicuramente potuto avere serie conseguenze per i presenti, se non fosse stato per il tempestivo intervento della sicurezza: alcuni membri dello staff del locale infatti, dopo essersi resi conto di quanto stava accadendo, hanno immediatamente incrementato l'areazione del locale, in modo tale da rendere l'aria più respirabile, mitigando l'effetto dello ...