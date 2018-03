Cannagate | Eva Henger accusa anche Filippo Nardi | ' Ha fumato insieme a Monte'

Isola - Eva fa i nomi delle persone coinvolte nel " Cannagate " : "Fumavano Francesco - Marco - Paola e Rosa" : Poco prima della diretta dell' Isola dei Famosi di ieri sera, Striscia la Notizia è tornata sul 'cannagate' e ha mandato in onda il filmato integrale della confessione di Eva Henger. Il filmato in ...

Isola - Eva fa i nomi delle persone coinvolte nel Cannagate : Fumavano Francesco - Marco - Paola e Rosa : Poco prima della diretta dell'Isola dei Famosi di ieri sera, Striscia la Notizia è tornata sul "cannagate" e ha mandato in onda il filmato integrale della confessione di Eva Henger.Il filmato in questione è il primo, ossia, la prima confidenza che la ex pornostar aveva fatto a Max Laudadio. Eva, infatti, era stata registrata di nascosto e aveva raccontato la sua versione dei fatti in merito al presunto consumo di marijuana ...