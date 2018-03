Canna gate all’Isola | Eva Henger a Striscia | «Anche Filippo Nardi ha fumato»

Isola dei Famosi - Giulia Calcaterra dice la verità? Il Canna-gate si infittisce : Isola dei Famosi, Giulia Calcaterra ha detto la verità sul canna-gate? Il mistero si infittisce e gli utenti sollevano la polemica Il mistero che gira intorno al canna-gate sta tenendo tantissimi telespettatori attaccati allo schermo da settimane ormai. Ieri a Striscia La Notizia una nuova testimonianza è stata mostrata al pubblico da Valerio Staffelli. A rivelare […] L'articolo Isola dei Famosi, Giulia Calcaterra dice la verità? Il ...

“Droga anche all’Isola dei Famosi 2017”. Si allarga lo scandalo “Canna-gate” : a parlare lei - tra i protagonisti della scorsa edizione - che rivela dettagli inediti e lasciata (nuovamente) basiti i fan. Un caso che sembra destinato a non finire mai : Non accennano davvero a placarsi le polemiche intorno al cosiddetto canna-gate, lo scandalo che ha visto come protagonista un Francesco Monte accusato da Eva Henger di aver fatto uso di droga, nello specifico marijuana, mentre l’ex tronista si trovava insieme agli altri concorrenti nella villa messa a loro disposizione prima di sbarcare ufficialmente in Honduras. Una vicenda che ha portato all’auto-esclusione del concorrente, ...

“Filippo Nardi coinvolto nel Canna-gate all’Isola” : Eva Henger fa anche il suo nome a Striscia la notizia : anche Filippo Nardi tra i nomi fatti da Eva Henger per il canna-gate all’Isola dei famosi. La rivelazione (presunta e tutta da verificare) nella puntata di Striscia la notizia di giovedì 8 marzo su Canale 5. Ecco il riepilogo della vicenda e come si era difesa la produzione. Eva Henger fa anche il nome di […] L'articolo “Filippo Nardi coinvolto nel canna-gate all’Isola”: Eva Henger fa anche il suo nome a Striscia la ...

Canna gate - Francesco Monte snobba Alessia Marcuzzi e Barbara D'Urso per il Costanzo show : FUNWEEK.IT - Sfuggente e restio a confrontarsi con Eva Henger, Chiara Nasti e gli altri naufraghi de L' Isola dei Famosi , Francesco Monte - al centro del pruriginoso Canna gate - ha finora evitato di ...

“Ma di cosa ti eri fatto?”. Canna-gate - Valerio Staffelli devastato sui social. È delirio di commenti per la foto pubblicata dallo storico inviato di ”Striscia la notizia”. “Ma guardatelo bene…” : Valerio Staffelli finisce nell’occhio del ciclone, o meglio, dei social. Il popolare inviato di ”Striscia la Notizia”, il telegiornale satirico di Antonio Ricci, ha pubblicato una foto sul suo account Instagram ed è stato subito delirio. delirio di commenti e il motivo è presto detto. Lo scatto che ha suscitato gran clamore è un selfie che mostra Staffelli con gli occhi arrossati e gonfi e ha causato un’ondata di ...

Canna gate - la foto di Valerio Staffelli solleva un polverone. 'Ma di cosa ti eri fatto?' : FUNWEEK - E' da qualche settimana ormai che Valerio Staffelli indaga sullo scandalo Cannagate che ha sconvolto l'Isola dei Famosi. Ora pubblica su Instagram una foto che fa molto discutere il web, ...

“Adesso tocca a me”. Canna-gate - Francesco Monte rompe il silenzio. Dopo aver rifiutato tanti inviti - alla fine - a un mese dallo scandalo droga all’Isola dei Famosi - ha deciso di parlare. E non è solo… : “Ringrazio la produzione dell’Isola dei Famosi per avermi invitato nella prossima puntata nonostante io abbia abbandonato il gioco. Mi trovo, però, a dover declinare l’invito, dato che sono rientrato immaginando che sarei stato sottoposto a un pesante attacco mediatico e a questo mi sto dedicando. Anche su consiglio dei miei legali, ho deciso di evitare tutte quelle situazioni o programmi che prevedevano la presenza mia e ...

Maurizio Costanzo Show anticipazioni : Monte parlerà del Canna-gate : Francesco Monte rompe il silenzio sul canna-gate al Maurizio Costanzo Show Domenica prossima in seconda serata tornerà su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show. E come riportato dalle anticipazioni tra gli ospiti ci sarà anche Francesco Monte, il quale pare tornerà a parlare del famosissimo caso canna – gate scoppiato un mese fa all’Isola dei Famosi. Difatti, come molti sapranno, Eva Henger, poco prima di essere eliminata, ha accusato ...

Isola dei Famosi 2018 - le rivelazioni della ex naufraga Chiara Nasti sul ‘Canna-gate’. E spuntano altri nomi di presunti fumatori : “Io non ho visto nessuno portare erba ma sentivo l’odore, a questo punto è meglio dire la verità”. Parola di Chiara Nasti che, intervistata dal settimanale Chi, torna sull’ormai trita “questione canne” all’Isola dei Famosi. “Sentivo l’odore e su questo non ci piove – continua la fashion blogger napoletana – sapevo perché c’erano altre persone che si lamentavano e, sentendo ...

Francesco Monte sceglie il Maurizio Costanzo Show per (ri)parlare del Canna-gate all’Isola : Francesco Monte torna in tv per raccontare la sua verità sul canna-gate all’Isola dei famosi. Ecco quando e dove sarà in onda. Francesco Monte torna in tv al Maurizio Costanzo Show, ecco quando andrà in onda l’ospitata Francesco Monte sarà tra gli ospiti della prima puntata del nuovo ciclo primaverile del Maurizio Costanzo Show. Inizialmente […] L'articolo Francesco Monte sceglie il Maurizio Costanzo Show per (ri)parlare del ...

Chiara Nasti - Isola dei Famosi 2018/ Francesco Monte e Canna-gate : "la mia verità" : In un'intervista a Chi Chiara Nasti decide di rivelare la verità sul canna gate confermando le accuse di Eva Henger ma senza dire troppo. Ecco la sua versione dei fatti(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 11:31:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Chiara Nasti : «La mia verità sul Canna-gate» : Nello studio dell’Isola dei Famosi, come ci aveva raccontato poche settimane fa, Chiara Nasti non ci ha mai messo piede. Mai un’occasione per poter affrontare di petto l’ormai fantomatico scandalo del «canna-gate», mai un programma che le offrisse la possibilità di difendersi dalle intercettazioni di Striscia che la inchioderebbero come complice di Francesco Monte. «Io non ho visto qualcuno portare l’erba, ma sentivo l’odore ...

«L'isola» in fuga dal Canna-gate - boom de La7 : L'isola dei famosi, libera dal dibattito sul canne-gate e dalla concorrenza di Montalbano, raggiunge addirittura il 25 per cento di share. Ormai è d'obbligo il report settimanale sul reality più trash ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Il mistero del video scomparso : naufraghi beccati a parlare del Canna-gate : ISOLA dei FAMOSI 2018, ancora critiche per il programma e Alessia Marcuzzi. "La conduttrice non è stata in grado di gestire le questioni delicate", ultima quella del ripescaggio.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 08:24:00 GMT)