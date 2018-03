ilgiornale

: Campioni e popolo: una piazza d'amore per il saluto ad Astori - reportitaliano : Campioni e popolo: una piazza d'amore per il saluto ad Astori - AdrMontanaro : Campioni e popolo: una piazza d'amore per il saluto ad Astori -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Unainvasa da, tristezza, dolore e segnali che non sono passati inosservati. La morte di Davideha rappresentato, tra i tanti risvolti, anche l'attimo in cui una rivalità calcistica storicamente ruvida ha imboccato una strada diversa. Alle 10,26 la delegazione della Juventus guidata da Max Allegri e composta da Chiellini, Buffon, Barzagli, Landucci e Pjanic, è salita sul sagrato della basilica di Santa Croce: laera colma di anime viola, strette in un silenzio assordante, interrotto a quel punto da un applauso intenso, lungo, commovente. Gigi Buffon si è voltato verso la gente e con un timido gesto della mano ha risposto. Quando mai era accaduta una cosa simile in riva all'Arno? Potere di Davide l'uomo nato per unire e che anche da morto continua a fare questi miracoli. Questa è la scena che fotografa una mattina ad altissima intensità emotiva. ...