Campionato di serie A1 | Ekipe Orizzonte sfida Sis Roma

Serie A - date e orari della 27ª giornata di Campionato : ROMA - La Lega Serie A ha comunicato attraverso una nota ufficiale le date e gli orari dell'ottava giornata di campionato da recuperare, in seguito alla tragica scomparsa di Davide Astori. Il turno ...

Six Dreams - la nuova docu-serie di Amazon sul Campionato di calcio spagnolo : Direttamente da Amazon Prime Video è in arrivo Six Dreams, la nuova docu-serie calcistica che racconta la vita di sei protagonisti del campionato spagnolo dentro e fuori dal campo durante la stagione – attualmente ancora in corso – 2017-2018. Si tratta di sei nomi molto noti tra gli appassionati di pallone e la serie ne mostrerà, in esclusiva, alcuni momenti inediti, dalle loro sfide quotidiane fino al significato di essere ...

Lega Serie A - Miccichè presidente/ Novità per le date del Campionato e il calciomercato : Lega Serie A, Malagò lancia Micciché: il 19 marzo sarà nominato nuovo presidente. Prossimo campionato al via il 19 agosto, il calciomercato terminerà 24 ore prima(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 00:50:00 GMT)

Serie A 2018-2019 : le date del Campionato e del calciomercato : Inizio stagione il 19 agosto, si gioca a Santo Stefano e il mercato chiude in anticipo: 18 agosto , estivo, e 18 gennaio , invernale,

Calciomercato - anche in Serie A chiuderà prima dell’inizio del Campionato : La sessione estiva del Calciomercato chiuderà il 18 agosto. Finestra più breve anche per mercato invernale. L'articolo Calciomercato, anche in Serie A chiuderà prima dell’inizio del campionato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Morte Astori ed il rinvio della giornata di Serie A : “difficile spostare il Campionato” : Morte Astori – Notizia shock nel mondo del calcio, è morto il difensore della Fiorentina Davide Astori in seguito ad un arresto cardiocircolatorio. Ovviamente spostata anche la giornata del campionato di Serie A non mancano però i problemi in vista del recupero. “Molto complicato” lo slittamento della fine del campionato, sono queste le parole di Roberto Fabbricini, commissario straordinario della FIGC ai microfoni di Premium ...

Calcio - Serie A : rinviate le partite della 27^ giornata (4 marzo). Campionato in lutto per la morte di Davide Astori : La 27^ giornata della Serie A 2018 di Calcio è stata rinviata a data da destinarsi. La tragica morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina deceduto nella notte, ha giustamente convinto Giovanni Malagò, Presidente del Coni, a spostare le partite in programma nella giornata di oggi domenica 4 marzo. Il lutto ha colpito tutto il mondo del Calcio: in un primo momento era stato cancellato il match dei viola impegnati a Udine, poi ...

Serie C - il Catania tiene in vita il Campionato : solo un pareggio per la Reggina : Si è giocata la 27^ giornata del campionato di Serie C, non cambia niente nelle zone alte della classifica e questo favorisce sicuramente il Lecce che così continua a guidare la classifica con margine, la squadra di Liverani ha ottenuto tre punti preziosissimi nella gara in trasferta contro l’Akragas in rete Saraniti e Dubickas. Successo davanti al pubblico amico per il Trapani che ha la meglio sul Fondi con il punteggio di 3-1, vittoria ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Ora inizia un nuovo Campionato» : BERGAMO - L 'Atalanta affronta la Sampdoria dopo la doppia eliminazione in sei giorni da Europa League e Coppa Italia, ma il suo allenatore vuole voltare pagina: "Per noi inizia una nuova stagione. ...

Serie A - Inter non può iscriversi al Campionato/ “637 milioni di debiti” - la replica del club a Il Sole 24 Ore : Inter non può iscriversi al campionato: “Non ha i requisiti per iscriversi in Serie A, 637 milioni di debiti”. L'inchiesta de Il Sole 24 ore sulla situazione dei nerazzurri(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 21:22:00 GMT)

La favola del Cittadella - Campionato strepitoso : la Serie A non è solo un sogno : favola Cittadella. Stagione strepitosa per la squadra di Venturato che dopo l’ennesima vittoria nel campionato cadetto, questa volta contro l’Entella punta senza mezzi termini alla promozione in Serie A. Il Cittadella occupa la quarta posizione in classifica e non perde da tre giornate (due vittorie ed un pareggio), la classifica si fa sempre più interessante, Palermo ed Empoli hanno vinto ma il Frosinone si è fermato nuovamente ed i ...