California | uomo armato in un ospizio di reduci di guerra | tre ostaggi

California - una speranza per i trapianti. Si studia l'ibrido pecora-uomo : Un incrocio uomo animale, un esperimento di laboratorio al confine tra scienza e mitologia. E' quello fatto in California dove un gruppo di ricercatori ha creato un embrione ibrido uomo-pecora, con l'obiettivo di ottenere organi da far crescere negli animali per poi ...