California | uomo armato in ospizio di reduci di guerra con tre ostaggi

Uomo armato in ospizio reduci California - 3 ostaggi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Usa - uomo armato in ospizio di reduci in California : 3 ostaggi : Un uomo armato ha preso tre ostaggi in un ospizio di reduci di guerra a Youthville, in California. La polizia ha isolato l'ospizio, che è l'istituto del genere più grande del Paese e ospita circa 1.

Uomo armato in ospizio reduci in California - 3 ostaggi : Un Uomo armato ha preso tre ostaggi in un ospizio di reduci di guerra in California. Lo rendono noto i vigili del fuoco locali parlando di una situazione ancora in corso. La polizia ha isolato l'...

California - uomo armato in un ospizio di reduci di guerra : tre ostaggi : California, uomo armato in un ospizio di reduci di guerra: tre ostaggi I fatti all’ospizio di reduci a Yountville, nella contea di Napa. Le autorità riferiscono che l’uomo è amato con una pistola automatica e che indossa un giubbotto antiproiettile.Continua a leggere I fatti all’ospizio di reduci a Yountville, nella contea di Napa. Le autorità […] L'articolo California, uomo armato in un ospizio di reduci di guerra: tre ...

California - uomo armato in un ospizio di reduci di guerra : tre ostaggi : I fatti all'ospizio di reduci a Yountville, nella contea di Napa. Le autorità riferiscono che l'uomo è amato con una pistola automatica e che indossa un giubbotto antiproiettile.Continua a leggere