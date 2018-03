: Pd, Calenda al Nazareno per iscriversi: 'Accordo con M5S? Mai, in sconfitta serve dignità' - repubblica : Pd, Calenda al Nazareno per iscriversi: 'Accordo con M5S? Mai, in sconfitta serve dignità' - NotizieIN : Calenda: mai con il M5S per governare - GPS_SPINATO : RT @GPS_SPINATO: Ordine di Scuderia #Pd Ma parliamo un po' del #M5s e, visto che ci siamo, diamoci dentro con le #buche e la #PesteGrillin… -

"La responsabilità è fondamentale ed è l'essenza per cui non possiamo fare un' alleanza con i 5 stelle". Così il ministro dello Sviluppo economico,. "Il M5S offre un'idea di fuga dalla realtà che può rassicurare,ma è l'opposto dell'idea di responsabilità dei governi del centrosinistra",spiega."Se prosegue questa autoflagellazione, le prossime elezioni rischiano di essere una scelta tra M5S e Lega. Sarebbe la fine del riformismo in Italia". E "Lunedì andrò alla direzione dem se la tessera (firmata Renzi Ndr) sarà ancora operativa".(Di sabato 10 marzo 2018)