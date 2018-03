Calciomercato Juventus - scambio due per uno con il Manchester United? Video : Arrivano importanti indiscrezioni dalla Gran Bretagna per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando alle ultime notizie, infatti, il club bianconero ha messo nel mirino Anthony Martial, talentuoso attaccante che milita nelle fila del Manchester United. In questa stagione ha segnato undici reti e potrebbe essere uno dei grandi colpi di Marotta in vista della prossima stagione. Secondo la stampa britannica, il vicepresidente della ...

Calciomercato Juventus - colpo Verratti? Possibile un maxi scambio col PSG : Grandissimo entusiasmo in casa Juventus dopo la super partita disputata a Wembley. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, dopo essere andata sotto uno a zero nel primo tempo (grazie al gol di Son), ha segnato due reti nel secondo tempo, un uno-due micidiale tutto argentino, firmato dalla coppia Higuain-Dybala. L'ex attaccante del Napoli, in particolare, è stato il migliore in campo: dopo la zampata del pareggio si è inventato un assist da ...

Calciomercato Juventus - assalto a Donnarumma : super offerta con contropartita : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo nella gara di Champions League contro il Tottenham, la squadra di Massimiliano Allegri ha staccato il pass per i quarti di finale, importante passo in avanti anche in campionato, un solo punto di distacco dal Napoli ma una partita in più, i bianconeri possono effettuare il sorpasso. Adesso la Juventus al lavoro per prepara la partita casalinga contro l’Udinese, i bianconeri ...

Calciomercato Juventus - sorprendente scambio con l'Arsenal? : La Juventus è entrata nella settimana decisiva della sua stagione; il club bianconero, infatti, mercoledì affronterà una delle partite più importanti di quest'anno, quella contro il Tottenham. Si tratta del ritorno degli ottavi di finale di Champions League; l'andata è terminata sul punteggio di due a due, una risultato che ha deluso non poco i tifosi bianconeri, soprattutto per il fatto che Gonzalo Higuain ha sbagliato un rigore sul punteggio ...

Calciomercato Juventus - Marotta : 'Balotelli? Mi piace ma non è il profilo che cerchiamo' : ' A che punto è la crescita di Dybala ? E' un ragazzo giovane che è passato da una squadra di provincia alla Juve dove c'è grande ambizione - ha detto il dirigente della Juve a Premium Sport -. E' ...

Calciomercato Juventus - Marotta : 'Balotelli non è il profilo per noi' : Ai microfoni di 'Premium Sport', Giuseppe Marotta allontana Mario Balotelli dalla Juventus : "E' un grande giocatore ma non è il profilo che al momento ci interessa". A breve il servizio completo. Calciomercato Juventus

Calciomercato Juventus - super colpo Kane? La situazione : La Juventus sta già lavorando per la prossima sessione di Calciomercato estivo. Dalla Spagna arrivano importanti notizie per quanto riguarda il club bianconero; stando a quanto riportano i media spagnoli, infatti, Beppe Marotta e Fabio Paratici sono piombati su uno dei migliori giocatori del mondo, ovvero Harry Kane del Tottenham. La Juventus potrebbe superare il record stabilito dal Psg, che ha speso ben duecentoventidue milioni di euro per ...

Lazio - Juventus e gli intrecci del Calciomercato 'riservato' : POLITICA E GIOVANI - Già, perché il risiko non è mai stato solo sul mercato: quella tra Lotito e Agnelli è una lunga contrapposizione politica, leggermente sopita nell'ultimo anno e mezzo, riesplosa ...

Juventus - Marotta dà un “indizio” di Calciomercato… : L’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, si è recato oggi al Teatro Regio per ritirare il premio di Sportivo Piemontese dell’anno. Interpellato dai cronisti ha dato anche qualche indizio di mercato, uno nello specifico su Matteo Darmian, esterno accostato ai colori bianconeri in diverse occasioni, che in estate potrebbe lasciare la Premier League. “E’ un calciatore del Manchester United -ha dichiarato ...

Calciomercato Juventus - bomba dall’Inghilterra : pronto un altro sgarbo al Napoli : Calciomercato Juventus – Settimana chiave per la Juventus, si avvicina la giornata di campionato, per i bianconeri difficile trasferta sul campo della Lazio ma il pensiero è rivolto anche al ritorno di Champions League contro il Tottenham, i bianconeri chiamati ad andare a vincere in Inghilterra per ottenere il pass dei quarti. Nel frattempo si pensa al mercato ed in questo senso arriva una bomba direttamente dall’Inghilterra, la ...

Calciomercato Juventus - sorprendente scambio con il Napoli? : La Juventus sta lavorando con grandissima attenzione sul mercato in vista della prossima stagione. Beppe Marotta e Fabio Paratici stanno cercando un centrocampista di qualità da regalare a Massimiliano Allegri. Il primo nome sul taccuino della dirigenza bianconera è quello di Emre Can, talentuoso regista tedesco che milita nelle fila del Liverpool. Il giocatore è stato richiesto direttamente da Allegri, ma su di lui è molto forte l'interesse del ...

Calciomercato Juventus : obiettivi Emre Can e Romagnoli : La neve caduta ieri a Torino ha causato il rinvio di Juventus-Atalanta. La compagne bianconera, però, è già concentrata sui prossimi impegni, la semifinale di ritorno di Coppa Italia sempre contro i bergamaschi all'Allianz Stadium, la sfida di campionato all'Olimpico contro la Lazio e, soprattutto, il ritorno degli ottavi di Champions League in casa del Tottenham. Tre sfide che diranno molto sulla stagione della Vecchia Signora, la quale guarda ...

Calciomercato - Emre Can chiede tempo : la Juventus in attesa : TORINO - Emre Can non ha rinnovato il contratto che fino al 30 giugno lo lega al Liverpool perché ha intenzione di lasciare il club inglese. Tanto che Klopp , dopo aver insistito da agosto, quando c'...