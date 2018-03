Cake design e professionisti dei fornelli si danno appuntamento a Gela per il concorso

80 pasticceri in campo per Campionati di pasticceria e Cake design : Milano, 20 feb. , askanews, 80 pasticceri scendono in campo per sfidarsi a suon di mousse, gelati, creazioni dolci e cioccolato. Dal 25 al 28 febbraio a Massa Carrara si disuteranno i Campionati ...