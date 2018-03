Cagliari | doping Joao Pedro positivo Trovato un diuretico | non passa il controllo

Doping - Joao Pedro del Cagliari positivo a un diuretico : Torna il Doping in Serie A: il brasiliano del Cagliari Joao Pedro è infatti risultato positivo all'idroclorotiazide , un diuretico , ai test effettuati da Nado Italia subito dopo la partita con il ...

Cagliari - Joao Pedro positivo all’antidoping dopo la sfida contro il Sassuolo : Cagliari, Joao Pedro positivo all’antidoping dopo la sfida contro il Sassuolo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari, Joao Pedro- Fulmine a ciel sereno in casa Cagliari. Secondo come appreso negli ultiimi minuti, Joao Pedro è risultato positivo ai controlli antidoping dopo il match contro il Sassuolo dello scorso 11 febbraio. Il giocatore sarebbe ...