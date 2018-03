Cagliari | doping | Joao Pedro positivo a un diuretico

Doping - Joao Pedro del Cagliari positivo a diuretico : Cagliari - Torna il Doping in Serie A: il brasiliano del Cagliari Joao Pedro è infatti risultato positivo all'idroclorotiazide , un diuretico , ai test effettuati da Nado Italia subito dopo la partita ...

Doping : Joao Pedro del Cagliari positivo ad un diuretico : Cagliari, Joao Pedro positivo- La Prima Sezione del TNA, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale AntiDoping, “ha provveduto a sospendere in via cautelare il sig. Joao Pedro Gerardino Dos Santos Galvao (tesserato FIGC) riscontrato positivo alla sostanza Idroclorotiazide (un diuretico) a seguito di un controllo disposto dalla Nado Italia al termine della Manifestazione di calcio Campionato Serie A ...