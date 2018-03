Bus Atac senza manutenzione

Roma - autisti Atac ai seggi come scrutatori : Bus ridotti : A causa del coinvolgimento di parte del personale Atac , la municipalizzata Romana per i trasporti, nelle operazioni di voto, a Roma sarà possibile una riduzione dei bus in circolazione domani e ...

Boom di dipendenti Atac scrutatori : ridotto il servizio Bus e metro : Nella capitale contraccolpi per i mezzi pubblici da oggi al 6 marzo, per il coinvolgimento di molti dipendenti della municipalizzata nelle attività dei seggi elettorali

A Roma meno Bus nel giorno del voto : mille dipendenti Atac faranno gli scrutatori : E' iniziata oggi la rimodulazione del trasporto pubblico a Roma, in occasione del voto di domani, con riduzione del servizio bus e possibile contraccolpi sulla metro B che però ora starebbe viaggiando in maniera regolare. Per la sola giornata di lunedì 5 anche la metro A potrà subire riduzioni. Il motivo è il coinvolgimento dei dipendenti Atac, 1.000 dipendenti su 11.400, che ne hanno fatto richiesto nelle operazioni ...

Roma : Vigili del fuoco spengono incendio su autoBus Atac. Nessun passeggero ferito : Roma – Vigili del fuoco estinguono fiamme su autobus Atac Roma – Poco dopo le 13 odierne, in via Macchia Palocco 130, un autobus Atac... L'articolo Roma: Vigili del fuoco spengono incendio su autobus Atac. Nessun passeggero ferito su Roma Daily News.

Neve - Atac - servizio metro regolare. Bus limitati causa condizioni meteo avverse : Il persistere delle condizioni meteo avverse, specialmente nella zona nord della città, sta complicando l’esercizio del servizio di superficie, che al momento vede impiegate sul territorio comunale oltre 480 vetture bus dotate di gomme termiche a causa delle condizioni della viabililità stradale. Il servizio sulla metropolitana è attivo. Si sono registrate alcune limitazioni sulla rete […] L'articolo Neve, Atac, servizio metro ...

Neve Roma - Bus e tram quasi fermi : la situazione Atac e Cotral : A Roma prevedibili forti disagi per il trasporto pubblico di superficie (bus e tram) a causa della nevicata che sta interessando la città...

Piazza Risorgimento - tragedia al capolinea Atac : pedone muore investito da un Bus : tragedia a Piazza Risorgimento nella serata di sabato 24 febbraio. Poco dopo le 21 un uomo è rimasto ucciso dopo essere stato investito da un autobus della linea 590 in quel momento in manovra al ...

Atac - persi in un anno 5 - 3 milioni di km : -24 milioni sul contratto. Pesano la metro A - i Bus - e la nuova metro C : Atac macina sempre meno chilometri. Almeno sulle strade e sulle ferrovie della Capitale. Nel 2017, la società capitolina dei trasporti ha fatto registrare 5,3 milioni di chilometri in meno rispetto al 2016, addirittura 24,3 milioni in meno rispetto a quanto programmato nel contratto di servizio. A pesare, il segno negativo sulle prestazioni dei veicoli su gomma, della metro A e – insospettabilmente – della nuovissima metro C. Un dato ...