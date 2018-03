Buche a Roma | i tecnici del comune | Valutiamo chiusura di alcune strade Ma

Troppe Buche a Roma - il Campidoglio valuta chiusura di alcune strade - : La direzione dell'unità operativa di manutenzione stradale del Dipartimento lavori pubblici ha informato vigili e assessore competente della possibile decisione. Le attività di ripristino compiute ...

Troppe Buche a Roma - il Campidoglio valuta chiusura di alcune strade : Troppe buche a Roma, il Campidoglio valuta chiusura di alcune strade La direzione dell'unità operativa di manutenzione stradale del Dipartimento lavori pubblici ha informato vigili e assessore competente della possibile decisione. Le attività di ripristino compiute dall'amministrazione comunale sarebbero insufficienti e ...

Buche Roma - tecnici Comune : chiudere vie : ANSA, - Roma, 09 MAR - "Stante il perdurare delle condizioni meteo avverse e viste le condizioni di alcuni tratti stradali ormai non più sanabili con interventi di manutenzione ordinaria si è valutata ...

Roma - emergenza Buche. Tecnici del comune : "Chiudere alcune strade". Aperta inchiesta : Gatta, assessore ai Lavori Pubblici del Campidoglio, assicura che ci saranno risarcimenti per i danni provocati ai cittadini dalle buche. Piano straordinario. Ma la magistratura apre inchiesta su ...

Buche Roma - tecnici Comune : chiudere vie : ANSA, - Roma, 09 MAR - "Stante il perdurare delle condizioni meteo avverse e viste le condizioni di alcuni tratti stradali ormai non più sanabili con interventi di manutenzione ordinaria si è valutata ...

Alemanni : Buche di Roma anticipano torneo Ryder Cup di Golf : Roma – Alemanni: pioggia ha reso strade trappola per cittadini Roma – Di seguito la nota del responsabile organizzazione dei Verdi, Francesco Alemanni sulla situazione... L'articolo Alemanni: buche di Roma anticipano torneo Ryder Cup di Golf proviene da Roma Daily News.

Roma - disastro Buche : l'assessore Gatta è in bilico - salta il capo della Manutenzione : 'Per caso ci sono ancora sacchi di asfalto freddo? C'è un mio amico che vorrebbe riparare qualche buca gratis...', domanda Margherita Gatta nella chat dei lavori pubblici del M5S Romano. E la trovata ...

Roma - scandalo Buche : fondi e burocrazia - i ritardi della giunta Raggi : Si va piano, sulla tangenziale est della Capitale: 30 chilometri orari al massimo, in una strada a scorrimento veloce, a causa delle buche che hanno completamente dissestato il manto stradale. Ma...

Emergenza Buche a Roma - aperta l'inchiestaComune : ne copriremo 1.500 al giorno : La Procura dovrebbe affidare alcune consulenze tecniche per capire le ragioni del cedimento del manto stradale dopo il maltempo dei giorni scorsi. Il Campidoglio corre ai ripari e annuncia un piano straordinario da circa 17 milioni di euro.

Maltempo Roma : 17 milioni per coprire 50mila Buche in 1 mese : Avviare subito l’esecuzione di lavori per circa 17 milioni di euro, con l’obiettivo di garantire la copertura di 50.000 buche in un mese, per una media di oltre 1.500 al giorno in tutta la città. È quanto prevede la prima fase del piano straordinario per le strade di Roma messa a punto dal Campidoglio per affrontare l’emergenza causata dal ghiaccio, che ha sgretolato l’asfalto in moltissime zone della città. Le misure ...

Maltempo Roma : “17 milioni per coprire 50mila Buche in 1 mese” : Avviare subito l’esecuzione di lavori per circa 17 milioni di euro, con l’obiettivo di garantire la copertura di 50.000 buche in un mese, per una media di oltre 1.500 al giorno in tutta la città. È quanto prevede la prima fase del piano straordinario per le strade di Roma messa a punto dal Campidoglio per affrontare l’emergenza causata dal ghiaccio, che ha sgretolato l’asfalto in moltissime zone della città. Le misure ...

Striscia la Notizia/ Mr. Neuro e un albero caduto a Roma - Capitan Ventosa e le Buche di Milano : Dopo la puntata in edizione ridotta di mercoledì, questa sera Striscia la Notizia torna nell'access prime time di Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Ficarra e Picone.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 20:55:00 GMT)

Buche a Roma - Procura apre inchiesta sulle strade/ E' emergenza - il piano : "copertura di 50 mila in un mese" : Buche a Roma, Procura apre inchiesta sulle strade. Esposti dei cittadini, costruttori: servono 250 milioni. Secondo l’Acer sono necessari più di un miliardo di euro per cinque anni(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 20:53:00 GMT)

Roma in tilt per le Buche - la Procura apre un'inchiesta : L’indignazione corre sui social, tra denunce e sfottò: ultimo quello di Fiorello con “l’arRomaggio”, lo sbarco dell’uomo tra i crateri lunari che ormai da giorni, complice il maltempo, si sono aperti nelle strade della Capitale.Ma ora il caso delle “buche killer” arriva sulle scrivanie della Procura di Roma che, dopo le decine di esposti presentati dai cittadini contro il ...