Boxe : Mondiale massimi Wbc - vince Wilder : ANSA, - NEW YORK, 4 MAR - Deontay Wilder 'The Bronze Bomber' è sopravvissuto ad una raffica di pugni sferrati da Luis Ortiz, poi ha messo l'avversario al tappeto al decimo round, conservando così per ...

Boxe - Deontay Wilder manda ko Luis Ortiz e si conferma Campione del Mondo WBC. Ora match da urlo con Joshua? : Deontay Wilder si conferma Campione del Mondo WBC dei pesi massimi dopo aver sconfitto Luis Ortiz per ko tecnico alla decima ripresa. A New York, lo statunitense ha letteralmente demolito il rivale cubano e ha prolungato la propria striscia ...

Boxe - Deontay Wilder manda ko Luis Ortiz e si conferma Campione del Mondo WBC. Ora match da urlo con Joshua? : Deontay Wilder si conferma Campione del Mondo WBC dei pesi massimi dopo aver sconfitto Luis Ortiz per ko tecnico alla decima ripresa. A New York, lo statunitense ha letteralmente demolito il rivale cubano e ha prolungato la propria striscia di imbattibilità (40 vittorie, 39 per ko): il 32enne non conosce rivali ed è prossimo a un incontro da urlo con Anthony Joshua, quello che tutti gli appassionati di Boxe si aspettano. Il 38enne incappa invece ...

Boxe - Wilder vs Ortiz : presentazione - scheda e diretta tv Video : La diretta streaming è disponibile su Showtime . Nel corso della medesima riunione che ha il clou, ovviamente, nel mondiale dei pesi massimi, spiccano comunque altri due incontri: quello tra lo ...

Boxe - Deontay Wilder vs Luis Ortiz : Mondiale WBC pesi massimi. Data - programma - orario d'inizio e tv : quando si combatte? : L'incontro non sarà visibile in tv in Italia , negli USA e in Gran Bretagna è prevista diretta su Sky, , diretta streaming disponibile su Showtime. Gli orari sono italiani , a New York sono indietro ...

Boxe - Deontay Wilder vs Luis Ortiz : Mondiale WBC pesi massimi. Data - programma - orario d’inizio e tv : quando si combatte? : Sabato 3 marzo si disputerà uno degli incontri più attesi dell’intera stagione. Deontay Wilder, Campione del Mondo WBC dei pesi massimi, difenderà la propria cintura contro Luis Ortiz. Bronze Bomber è alla settima difesa del titolo, The Real King Kong proverà a dargli del filo da torcere. Anthony Joshua osserverà il match da diretto interessato: si preannuncia una battaglia imperdibile, lo statunitense parte con tutti i favori del ...

Boxe - Joshua vs Wilder : il nuovo 'match del secolo' si farà a dicembre Video : Per la gioia di tutti gli appassionati di #Boxe, l'ennesimo 'match del secolo' si fara' [Video]. Se, come da pronostico, Anthony Joshua e Deontay Wilder vincono i prossimi combattimenti, potrebbero ritrovarsi sullo stesso ring a dicembre del 2018. Ad annunciarlo è stato Eddie Hearn, manager di Joshua, ai microfoni di Sky Sports. Il promoter britannico non ha escluso che il grande match che porterebbe alla riunificazione del titolo dei #pesi ...