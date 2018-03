Borussia Dortmund | che festa per il ritorno di Bartra E lui diventa speaker per una sera

Video/ Borussia Dortmund Salisburgo (1-2) : highlights e gol della partita (Europa League - andata ottavi) : Video Borussia Dortmund Salisburgo (risultato finale 1-2): gli highlights e i gol della partita di Europa League. Valon Berisha timbra una vittoria esterna preziosissima per gli austriaci(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 09:40:00 GMT)

Europa League : Borussia Dortmund - che scivolone. Vincono Lione e Atletico : La Champions lascia spazio all'Europa League: tempo di ottavi di finale. Ecco il quadro delle gare d'andata, il ritorno è in programma giovedì 15 marzo. Milan.arsenal 0-2 - Leggi la cronaca del match . Diego Costa festeggia con Juanfran. Afp Atletico madrid-lokomotiv mosca 3-0 - Tutto facile per i Colchoneros. Ci pensa Saul, con un sinistro da lontano in precario equilibrio, a ...

Borussia Dortmund : scambio col Milan per Reus? : Secondo Rai Sport , il Borussia Dortmund avrebbe sondato col Milan l'ipotesi Giacomo Bonaventura , nel caso in cui i rossoneri decidessero di proseguire la loro corte per l'attaccante tedesco classe '89 Marco ...

Borussia Dortmund - Moukoko a 13 anni fa il fenomeno con l'U17 : Youssoufa Moukoko. Segnatevi questo nome perché ne sentirete parlare a lungo. In realtà in Germania è sulla bocca di tutti ormai da tempo perché in campo continua a regalare prestazioni e numeri ...

Probabili Formazioni Lipsia-Borussia Dortmund Bundesliga 03-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Lipsia-Borussia Dortmund 25^ Giornata Bundesliga, ore 18:30. Stoger potrebbe schierare Pulisic al posto di Schurrle, mentre per i padroni di casa ancora out Keita, c’è Bruma. Alla Red Bull Arena il Lipsia attualmente sesto in classifica ospiterà tra le mura amiche il Borussia Dortmund di Stoger in una partita che sarà valida per la 25esima giornata del campionato tedesco, la Bundesliga. Si prospetta una ...

Borussia Dortmund - le cessioni spingono i ricavi : fatturato da 311 mln nei primi sei mesi : Le cessioni spingono i ricavi del Borussia Dortmund verso un fatturato da record. L'articolo Borussia Dortmund, le cessioni spingono i ricavi: fatturato da 311 mln nei primi sei mesi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Probabili Formazioni Borussia Dortmund-Augsburg Bundesliga 26-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Borussia Dortmund-Augsburg, 24^ Giornata Bundesliga, ore 20:30. Ballottaggio Schurrle-Reus per Stoger, mentre gli ospiti si affidano a Gregoritsch in attacco. Al Signal Iduna Park il Borussia Dortmund, che giovedì scorso ha strappato il pass per accedere agli ottavi di finale di EL ai danni della nostra Atalanta, ospiterà l’Augsburg (o Augusta, come dir si voglia) nella partita che è valida come posticipo ...

Atalanta-Borussia Dortmund - Batshuayi accusa : 'Versi di scimmia dagli spalti. Ora guardatemi in TV' : ... "Cori razzisti nei confronti di Batshuayi? Io non li ho sentiti - ha dichiarato il presidente nerazzurro ai microfoni di Sky Sport - Ma se fosse veramente accaduto questo, posso solo dire che mi ...