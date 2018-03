: RT @TutteLeNotizie: Draghi spinge le Borse europee, Milano +1,15% con super Mediaset - Il Sole 24 Ore - TuttoQuaNews : RT @TutteLeNotizie: Draghi spinge le Borse europee, Milano +1,15% con super Mediaset - Il Sole 24 Ore - TutteLeNotizie : Draghi spinge le Borse europee, Milano +1,15% con super Mediaset - Il Sole 24 Ore -

Partenza poco mossa per leeuropee, dopo i recenti rialzi. In avvio a Francoforte il Dax segna un -0,02%, a Parigi il Cac40 un -0,01% e a Londra il Ftse100 sale dello 0,06%. Aperturaanche a Piazza Affari con il Mib che segna -0,07% e l'All Share a -0,04%. Tutte le piazze sono in attesa dei dati sul mercato del lavoro Usa in uscita nel primo pomeriggio. Lo spread Btp-Bund è a quota 135,5 punti contro i 135di ieri. Euro poco mosso a 1,2316 sul dollaro. Il greggio Wti è trattato a 60,26 dollari al barile.(Di venerdì 9 marzo 2018)