BMW - A New York con la X4 M40i e altre novità

(Di venerdì 9 marzo 2018) Dopo averla svelata in anteprima mondiale al Salone di Ginevra, la BMW porterà la nuova generazione della X4 anche in America portando al debutto la versioneM Performance durante il Salone di New. Nella Grande Mela, tuttavia, non vi sarà solo spazio per la Suv coupé: al suo fianco vi saranno anche altri modelli come la nuova X2, la M5, la X3, la nuova i3S e la i8, anche in versione Roadster.Prestazioni al massimo. La variante più sportiva della Suv disporrà di un kit estetico specifico e di dettagli esclusivamente sviluppati per migliorare le performance dinamiche di questo modello. Oltre a una taratura dell'assetto specifica, la X4americana si proporrà con nuovi freni e con un sei cilindri in linea TwinPower Turbo da 355 CV e 495 Nm: nei dati dichiarati dalla Casa questa unità raggiunge un consumo che, a seconda dell'allestimento, oscilla tra i 9,0 e i 9,2 l/100 km. ...