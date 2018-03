Beppe Grillo dà i numeri sul governo in spiaggia | 32 del M5S più il 10 del Pd

Beppe Grillo - rottura con Luigi Di Maio sul governo : Dagospia - M5s verso il suicidio : La strategia di Luigi Di Maio , ora, è chiara: vuole formare un governo a tutti i costi, così come da richiesta del vero leader del M5s, Davide Casaleggio . I segnali sono inequivocabili, le parole di ...

Beppe Grillo ringrazia gli italiani : "Avete guardato oltre le polveri". Stilettata ai giornalisti : "Siete volubili" : "E allora grazie gente, per aver visto e interpretato il nostro impegno per quello che è. Forse possiamo parlarne di nuovo, usare ancora quel verbo che era tutto. Perché è sempre stato tutto per chi la vive: la passione". Beppe Grillo affida al suo blog personale il ringraziamento per il successo elettorale del Movimento 5 Stelle.Un grazie anche per aver compreso, spiega, a partire dalla presentazione della squadra di ...

Luigi Di Maio - l'ombra del referendum interno al M5s per il governo. E Beppe Grillo : 'No alle alleanze' : Luigi Di Maio si sente fiducioso dopo l'exploit elettorale che ha lanciato il Movimento Cinque Stelle oltre il 30%, resta da capire ora quanto lo sia anche il presidente della Repubblica Sergio ...

Luigi Di Maio - Beppe Grillo chiude la campagna elettorale M5s : 'Altri partiti sciolti come diarrea' : Finale quasi kennedyano: 'La vera filosofia della politica non è fare cose straordinarie, ma impedire che si facciano delle cazzate. La nostra grande vittoria è che li abbiamo costretti ad inseguirci ...

Beppe Grillo : “Un giorno ci scioglieremo” | Di Maio : è tempo di governare : Beppe Grillo: “Un giorno ci scioglieremo” | Di Maio: è tempo di governare A Roma il candidato premier: “Siamo entrati in Parlamento da opposizione, ma quell’era è finita”. Continua a leggere

M5S - Grillo al comizio di chiusura a piazza del Popolo : l'endorsement di Beppe per Di Maio : E' l'endorsement di Beppe per Giggino a tre giorni dalle elezioni. 'Forse è finita la politica del Vaffa', dice Grillo nel suo lungo post e nel video. E questo annuncio è una benedizione della linea di Di Maio, più inclusiva, più costruttiva e meno dirompente, secondo i tifosi del ...

Beppe Grillo cede lo scettro : È finita l'epoca dei Vaffa : "Io che ho parlato per tutta la vita...". Si intitola La percezione del nulla ed è il video di nove minuti che oggi Beppe Grillo ha postato sul blog (guarda qui). "Ho parlato tutta la vita - dice il comico genovese - ho speso 60mila parole al giorno per 40 anni... capisco che il senso delle parole, che sono inutili, a volte provocatorie, a volte deformi, a volte violente, il mio Vaffa...".È un fiume in piena, ...

Beppe Grillo : "L'epoca del Vaffa forse è finita. Fate presto a fare un Governo che sto impazzendo" : Beppe Grillo torna farsi sentire a pochi giorni dalle elezioni, questa volta attraverso un lungo video e un lungo post pubblicati sul proprio blog. Il comico dei 5 stelle spiega che forse l'epoca del Vaffa è finita. E"Io che ho parlato per tutta la vita - afferma -, ho parlato tutta la vita, ho speso, 60 mila parole al giorno, per 40 anni, capisco che il senso delle parole, che sono inutili, a volte provocatorie, a volte deformi, a volte ...