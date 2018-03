Bava di Lumaca | proprietà e a cosa serve | ecco perché gli allevamenti sono in crescita

correttainformazione

(Di venerdì 9 marzo 2018) Nessuno avrebbe mai pensato ed immaginato che una sostanza come ladipotesse essere benefica per l’uomo, né tanto meno che si potessero creare creme ed unguenti venduti appositamente come medicinali erboristici o prodotti cosmetici a base della sostanza medesima. Ed invece la stranezza della vita coinvolge i campi più disparati, ed unache non è mai stata certo il massimo dell’attrazione, si trasforma in una sorta di panacea, che per avere bisogna regolarmente pagare. Ladi, cioè quel liquido evidentemente visibile in terra al passaggio del mollusco, haincredibili in ambito di cosmesi e cura della cute. Già vi abbiamo parlato delle creme antirughe alladiin un nostro precedente approfondimento: oggi vedremo invece le suegeneriche che la rendono preziosa sotto tanti altri aspetti relativi alla cura del ...