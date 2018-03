Barbara Bouchet | ‘Ho una pensione da 511 euro al mese e non c’è niente da fare’

tvzap.kataweb

: Barbara Bouchet: «Vivo con una pensione di 511 euro» - Corriere : Barbara Bouchet: «Vivo con una pensione di 511 euro» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Barbara Bouchet: «Vivo con una pensione di 511 euro» - scoopscoop6 : Barbara Bouchet e il figlio Alessandro Borghese: “Sono contenta che sia più famoso di me” -

(Di venerdì 9 marzo 2018)negli anni 70 era una delle dive più note del cinema italiano e ha preso parte a tante, tantissime commedie dell’epoca, oggi, invece, ha unamensile da appena 511e suo figlio Alessandro, lo chef Borghese di 4 Ristoranti e altre trasmissioni, è diventato più famoso di lei. LEGGI: Alessandro Borghese chef felice: è nata Alexandra Lada 511diRelativamente alla sua, laha raccontato a Spy di non aver preso bene la notizia dell’ammontare mensile della sua: “L’ho scoperto qualche anno fa. Ho pianto come pochi ma pazienza, non c’era piùda fare. Tanti di quei produttori che non hanno versato i miei contributi erano già morti“. L’attrice ha peraltro aggiunto che al momento non intende affatto ritirarsi e che finché ci sarà della linfa vitale a scorrerle nelle ...