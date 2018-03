Barack Obama sbarca su Netflix Il Nyt ' Trattative in corso'

Barack e Michelle Obama stanno trattando la produzione di contenuti video con Netflix : Barack Obama sta trattando la produzione di contenuti video con Netflix, secondo le informazioni raccolte dal New York Times e da CNN. I dettagli dell’accordo devono essere ancora formalizzati, ma l’obiettivo sarebbe quello di ottenere una piattaforma per comunicare con The post Barack e Michelle Obama stanno trattando la produzione di contenuti video con Netflix appeared first on Il Post.

Google non vuole farti mandare un messaggio a Barack Obama : (Grab da video di Buzzfeed) Per mandare in panne gli iPhone è servito un sms particolarmente difficile da generare. Per l’app di Google su Android invece, l’importante è evitare di voler scrivere qualcosa a Barack Obama. Digitando nella finestra di ricerca “send a message to Barack Obama”, il risultato è una stringa di caratteri incomprensibili. (Foto: Reddit) Il problema, scovato da un utente di Reddit (da dove ...

Pronti i ritratti di Barack e Michelle Obama alla National Gallery di Washington : Fedeli al gigantismo americano, così come vuole la pop art d'oltreoceano, Obama e consorte finalmente immortalati alla National Gallery di Washington da Kehinde Wiley ed Amy Sherald, esponenti di punta della pittura afro amaericana e molto quotati nel mercato dell'arte. Wiley, pittore dai gusti estrosi, elenca al suo attivo una Gallery di ritratti di cantanti rap e personaggi dello star system afro, audacemente inseriti dentro tappezzerie ...

Barack «riflessivo» e Michelle «glam» - i ritratti presidenziali degli Obama : Il New York Times sceglie per definire il ritratto di lui una parola latina, gravitas, e l’assolutamente anglosassone glam per lei. Lui è in posa da pensatore (non come quello di Rodin, ma sulla scia di certa ritrattistica classica con potente su poltrona), lei è assolutamente cool, sempre per rimanere nell’inglese della terminologia di chi è padrone del tempo che vive. Lui e lei sono Barack e Michelle Obama, penultima coppia presidenziale ...

La bellezza politico-sociale dei ritratti di Michelle e Barack Obama : Come in una cornice bucolica, i personaggi sono infatti ritratti tra i fiori, per strada con caratteristiche che rimandano alla cultura afro contemporanea fino al mondo nero dell'hip-hop. La seconda ...

Obama - svelati i ritratti di Barack e Michelle. Look irriverente : Colpisce lo sfondo tappezzato di foglie e fiori dal significato simbolico: il crisantemo è il fiore ufficiale di Chicago, città che ha lanciato la sua carriera politica, il gelsomino evoca invece le ...

Gli Obama svelano i loro ritratti - Barack scherza : "Avevo chiesto orecchie più piccole" : Barack e Michelle Obama hanno ufficialmente svelato i loro ritratti. In una cerimonia che si è svolta alla Smithsonian National Portrait Gallery di Washington l'ex coppia presidenziale ha tirato giù il velo dalle due opere, decisamente non convenzionali, che li rappresentano, realizzate rispettivamente dall'artista newyorkese di adozione Kehinde Wiley e dalla pittrice di Baltimora Amy Sherald. Sono entrambi due artisti ...

Ecco i ritratti ufficiali di Barack Obama e Michelle - : La presentazione delle opere, firmate dagli artisti afroamericani Kehinde Wiley e Amy Sherald, è avvenuta alla National Portrait Gallery di Washington. Il dipinto dell'ex presidente Usa sarà esposto ...

Gli Obama svelano i loro ritratti - Barack scherza : 'Avevo chiesto orecchie più piccole' : Obama è seduto immerso in uno sfondo floreale, con tante foglie, il crisantemo, il fiore ufficiale di Chicago, città che ha lanciato la sua carriera politica, il gelsomino che evoca le Hawaii, la sua ...

USA : Barack e Michelle Obama svelano loro ritratti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Usa - svelati i ritratti di Barack e Michelle Obama. L'ex presidente : 'Avevo chiesto meno capelli bianchi' : 'Penso che sia questo che deve fare la politica, non solo celebrare chi è in alto', ha sottolineato. Wiley lo ha dipinto con un completo scuro senza cravatta, seduto su una sedia di legno con i ...

Barack Obama in Legends of Tomorrow 3 : un viaggio nel tempo dal sapore moderno : Barack Obama in Legends of Tomorrow 3, questa è la notizia del momento e che arriva dopo la partecipazione dell'ex Presidente degli Stati Uniti allo show di Letterman su Netflix. La differenza c'è e sarà sostanziale visto che, nel caso della serie The CW, non sarà proprio Barack Obama a fare da guest star nell'episodio a lui dedicato ma sarà una sua versione giovane ad incontrare le leggende. Attualmente Legends of Tomorrow 3 è in pausa visto ...

Barack Obama sorprende con un gesto romantico la moglie Michelle il giorno del suo compleanno : Il 17 gennaio Michelle Obama, ex first lady della Casa Bianca, ha compiuto 54 anni e Obama ha pensato di sorprendere la sua dolce metà facendole una sorpresa speciale.Come si evince dal post pubblicato da Michelle sulla sua pagina Instagram, il romanticismo è sicuramente una delle tante qualità di Barack, che ha voluto sorprendere la moglie facendole recapitare in ufficio un bellissimo mazzo di fiori accompagnato da un ...

Barack Obama alla moglie Michelle : «Sei sempre la mia migliore amica» : Michelle e Barack Obama sono sempre stati una bella storia. Il loro matrimonio è datato 3 ottobre 1992, Trinity United Church di Chicago. Dopo il colpo di fulmine del 1989. Quando, entrambi avvocati dello stesso studio, avevano trascorso un pomeriggio nelle sale dell’Art Institute di Chicago per una mostra di pittori e scultori afroamericani, per continuare con un pic-nic nel parco, e poi finire al cinema a vedere Fa’ la cosa giusta ...