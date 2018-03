Banca Base | il Cda dismesso incontra azionisti e correntisti | ' Bisogna fare chiarezza'

Coinbase - popolare sito per comprare criptovalute - ha prelevato per sbaglio molti più soldi del dovuto dai conti Banca ri di alcuni utenti : Coinbase , uno dei più grandi e importanti siti per comprare Bitcoin e altre criptovalute , ha prelevato per sbaglio molti più soldi del dovuto dai conti bancari di alcuni utenti : su Reddit e su altri forum si stanno accumulando molte testimonianze The post Coinbase , popolare sito per comprare criptovalute , ha prelevato per sbaglio molti più soldi del dovuto dai conti bancari di alcuni utenti appeared first on Il Post.

Soldi in Banca a zero spese? Conti 'base' obbligatori in tutti gli istituti : I costi dei servizi bancari sui Conti correnti aumentano sempre di più ed è stato stimato, ultimamente, un rincaro medio, ai danni dei clienti della maggior parte degli istituti bancari, che in alcuni casi ha raggiunto anche il 40 per cento. Una notevole stangata per i correntisti italiani sia sulle loro giacenze su Conti correnti standard che per quelli on line. Conto corrente: una necessità per tutti Aprire un conto corrente per la maggior ...