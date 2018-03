Attacco hacker al sito del MIUR | rubate migliaia di mail e password private

Cosa sappiamo dell'Attacco hacker di Anonymous al sito del Miur : L'articolo è stato modificato alle 22.15 con la nota ufficiale del ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, dove si commenta l'entità dell'attacco hacker. La buona scuola di Matteo Renzi non piace ad Anonymous? che per dispetto ha messo in rete 26 mila indirizzi di posta elettronica dei professori di ogni ordine e grado che afferiscono al Ministero per l’Istruzione, ...

Bitcoin - crollo di oggi causato da un Attacco hacker a Binance? Le criptovalute tremano : ...responsabilità del crollo delle criprtovalute oggi è stata imputata alle indiscrezioni di stampa relative ad un possibile attacco hacker che potrebbe aver subito uno dei più grandi exchange al mondo, ...

Non accettare l’amicizia Facebook di Martina Colaninno : bufala o Attacco hacker? : Ci sono alcune catene che di tanto in tanto tornano attuali sui social, come quella che ci invita a non accettare richieste di amicizia Facebook, a partire da oggi, da parte di una certa Martina Colaninno. Il messaggio in questione in questione ricorda tantissimo quello che negli ultimi mesi ha visto protagonista qualche altro account, come nel caso di Fabrizio Bonomi e Marcella Labelle Carradori. Proprio a partire dai casi appena linkati, posso ...

Germania - Attacco hacker a rete internet di Esteri e Difesa - : Il ministero degli Interni ha rassicurato che la minaccia informatica "è sotto controllo ed è stato isolata". I sospetti sulle responsabilità si concentrano sul gruppo di hacker russi "Fancy Bear"

Germania : Attacco hacker a governo. E Nbc rivela : nel 2016 compromessi i sistemi di 7 Stati Usa : Secondo l'agenzia Dpa, dietro ci sarebbero le spie del gruppo 'Apt28'. Negli Usa i 7 Stati colpiti sono: Alaska, Arizona, California, Florida, Illinois, Texas e Wisconsin

Attacco hacker alle Olimpiadi invernali - per l’intelligence Usa fu la Russia : L’esercito russo avrebbe partecipato a un Attacco informatico ai danni delle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018, in Corea del Sud: lo rivelano al Washington Post delle fonti anonime tra funzionari degli Stati Uniti. Non solo: Mosca avrebbe anche cercato di attribuire la colpa dell’Attacco alla Corea del Nord. Il Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici aveva confermato un Attacco nelle ore precedenti alla cerimonia di ...

Salvini sotto Attacco hacker : on line 70mila mail : attacco hacker contro i siti della Lega e di Salvinipremier, con circa 70mila mail private rese pubbliche. A rivendicare il furto sono gli hacker di AnonPlus, che sul suo sito Anonimous Italia postano una foto del leader della Lega con le sembianze di un maiale, la bandiera di Casapound e una croce celtica. «Salvini, vuoi diventare il premier della Nazione - si legge nel testo di rivendicazione - ma a causa della tua incompetenza, ...

Attacco hacker a account cloud Amazon di Tesla : rubate criptovalute - : Sono stati trafugati anche dati sulla mappatura e la telemetria delle auto. La startup che ha scoperto la falla è stata ricompensata dall'azienda con 3mila dollari