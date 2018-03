Astronomia | uno spettacolare scontro tra galassie catturato da Hubble nel sistema Arp 256

meteoweb.eu

: #stelle #astronomia Visite guidate e uno sguardo alle stelle al Palazzo reale di Palermo ... - Visite guidate e uno… - OSR_Italia : #stelle #astronomia Visite guidate e uno sguardo alle stelle al Palazzo reale di Palermo ... - Visite guidate e uno… - OSR_Italia : #astronomia Visite guidate e uno sguardo alle stelle al Palazzo reale di Palermo ... - Visite guidate e uno sguardo… - trararitipi : RT @LucaTraini1: #Scienza #Astronomia #Spazio #BlackHole ... in forza di una legge, agli occhi di uno spettatore la cui presenza è tutt’alt… -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Lenon sono isole statiche di stelle. Anzi, sono dinamiche e in continuo cambiamento, costantemente in movimento attraverso l’oscurità dell’universo. A volte, come si vede in questaimmagine di Arp 256 catturata dall’Space Telescope, lepossono entrare in collisione in unodi proporzioni cosmiche. A 350 milioni di anni luce nella costellazione Balena, una coppia dia spirale barrate ha appena cominciato una maestosa fusione. Questa immagine le immortala in un singolo momento, congelando la caotica vaporizzazione di gas, polvere e stelle sollevata dalle forze gravitazionali che spingono le duead unirsi. Anche se i loro nuclei sono separati da una grande distanza, le forme dellein Arp 256 sono distorte in modo impressionante. La galassia in alto contiene delle code mareali molto pronunciate: si tratta di lunghe ed ...