Astori | omaggio da brividi all' Olimpico

Panini tour up! 2018 rende omaggio a Davide Astori : MORTE Astori– Il ”Panini tour Up! 2018” arriva a Firenze e, nell’occasione, rende omaggio a Davide Astori. Nell’ambito dell’iniziativa promozionale per il lancio della collezione di figurine ”Calciatori 2017-2018”, da tempo in programma nel capoluogo toscano per il prossimo weekend e dedicata innanzitutto ai bambini oltre che ai collezionisti di tutte le età, sarà infatti ricordato il capitano ...

Astori - a rendere omaggio centinaia di tifosi e gente comune. Anche De Rossi e Belotti alla camera ardente : L'ultimo saluto a Davide Astori. Tantissime persone sono arrivate al centro tecnico di Coverciano per la camera ardente per il capitano della Fiorentina, scomparso nella notte tra sabato e...

Astori : l'omaggio di Andrea Della Valle : Andrea Della Valle è tornato oggi a Firenze per stare vicino alla squadra e per andare a rendere un primo omaggio a Davide Astori, nella camera ardente che dalle 16:30 sarà allestita a Coverciano . Il ...

Una rosa bianca l'omaggio della Fiorentina a Davide Astori : I compagni di squadra di Davide Astori, insieme all'allenatore Stefano Pioli e al dg Pantaleo Corvino hanno portato due maglie del proprio capitano, scomparso nella notte tra sabato e domenica per un ...

Astori - il Franchi si colora di viola : la squadra rende omaggio al Capitano : Una scena carica di emozioni e di forte contenuto simbolico: il gruppo viola ha voluto rendere omaggio al Capitano scomparso domenica scorsa a Udine. Per farlo giocatori, staff e il direttore generale ...

Morte Astori - i compagni rendono omaggio al capitano : applausi - tristezza e lacrime [VIDEO] : I compagni di Davide Astori sono ancora sotto shock dopo quanto accaduto domenica in quel di Udine. I calciatori della Fiorentina quest’oggi si sono recati allo stadio Artemio Franchi per rendere omaggio al compagno, proprio laddove i tifosi in questi giorni avevano apposto fiori, sciarpe e striscioni in ricordo del povero Astori. Scene strazianti quelle odierne, con diversi calciatori scoppiati in lacrime. Uno striscione ricordo con le ...

Anche l’Uefa rende omaggio ad Astori : minuto di silenzio in Champions ed Europa League : Anche l’Uefa rende omaggio ad Astori. La morte del 31enne capitano della Fiorentina ha colpito ieri il mondo del calcio italiano ma non solo. Attestati di stima sono arrivati da tutto il mondo ed ora Anche l’Uefa ha deciso di ricordare Davide Astori durante le gare di Champions League ed Europa League che si giocheranno durante questa settimana. Un minuto di silenzio verrà osservato “prima di ogni gara di Champions League ed ...