Astori | la rabbia di Tatarusanu | ' È una vergogna | non c' è più

: Certe morti fanno ancora più rabbia poiché intervengono a spezzare per sempre il filo della felicità, merce rara, l… - zazzatweet : Certe morti fanno ancora più rabbia poiché intervengono a spezzare per sempre il filo della felicità, merce rara, l… - annalius : RT @riccmaccioni: #9Marzo. Le sciarpe dei tifosi sui cancelli dello stadio per ricordare Astori ci ricordano una verità grande: prima di es… - CarloClimati : RT @riccmaccioni: #9Marzo. Le sciarpe dei tifosi sui cancelli dello stadio per ricordare Astori ci ricordano una verità grande: prima di es… -

(Di sabato 10 marzo 2018) Purtroppo, nella notte tra sabato e domenica, è venuto a mancare il calciatore della Fiorentina e della nazionale italiana Davide, in un Hotel a Udine per cause naturali, a to di un arresto cardiaco. Il 31enne, si trovava in ritiro con la sua squadra, che avrebbe dovuto giocare alle ore 15:00 allo stadio Friuli di Udine. Una morte che ha sconvolto il mondo del calcio e ha lasciato tutti senza parole, tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia da parte dei club, dei suoi colleghi, compagni ed ex compagni.lascia la compagna Francesca Fioretti e la figlia Vittoria di soli 2 anni. Ieri è stata rinviata tutta la giornata di #Serie A in segno di lutto. Nemmeno un minuto di silenzio in Marsiglia-Nantes Il portiere romeno, attuale portiere del Nantes di Claudio Ranieri ed ex compagno di #davide, ha espresso tutto il suo disappunto e si è infuriato con ...