Astori | Fiorentina | maglie e tributo

Morto nel sonno un altro calciatore. Come Astori : un’altra tragedia nel calcio. Ancora più giovane del capitano della Fiorentina : la terribile notizia che ha (di nuovo) sconvolto lo sport : Ancora una tragedia in un mondo, quello del calcio, che non sembra davvero trovare pace in questi primi, maledetti giorni di marzo. Quelli che hanno visto la serie A e il mondo intero stingersi commosso intorno alle lacrime della compagna e della figlia di Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato senza vita nella sua camera d’albergo a Udine dove si trovava per disputare una sfida di campionato, Morto a seguito di un malore ...

La lettera della Fiorentina ad Astori : 'Sei luce - parli la lingua del cuore' : Tutta la Fiorentina al gran completo a presenziato ai funerali di Davide Astori, tenutisi nella Basilica di Santa Croce a Firenze. Grande commozione tra i compagni di squadra del Capitano arrivati ...

Davide Astori - funerali in diretta tv/ Firenze Santa Croce - video : “Ciao Capitano” - i 10mila con la Fiorentina : I funerali di Davide Astori, oggi, alle 10, alla Basilica di Santa Croce a Firenze. Il primo cittadino ha proclamato il lutto cittadino. Malore del suocero in Basilica all'arrivo della bara(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 15:04:00 GMT)

Funerali Astori - da Buffon a Totti il mondo del calcio piange il capitano della Fiorentina |Il ricordo : Alle 10 nella Basilica di Santa Croce l’addio al difensore della Fiorentina, morto a 31 anni domenica. Centinaia di persone in piazza già nelle prime ore del mattino. Malore per il padre di Francesca Fioretti, la compagna di Astori

Le foto dei funerali di Davide Astori - capitano della Fiorentina : Si sono tenuti questa mattina nella Basilica di Santa Croce a Firenze: nella piazza antistante si sono radunate circa 10.000 persone The post Le foto dei funerali di Davide Astori, capitano della Fiorentina appeared first on Il Post.

Funerali Astori - psicologo dello sport : “prestazioni della Fiorentina? Serve l’aiuto di un esperto” : Funerali Astori- “L’improvvisa perdita di un leader provoca sgomento, disorientamento, dolore e il lutto produce generalmente nella mente di chi resta una disorganizzazione momentanea delle normali capacità rappresentazionali, quindi una sorta di distorsione dell’esame di realtà attraverso vissuti destabilizzanti interiormente. Cio’ significa che ipoteticamente i compagni di squadra a livello psico-emotivo potrebbero non ...

Funerali Astori - da Buffon a Totti il mondo del calcio piange il capitano della Fiorentina | Il ricordo : Lo strazio della compagna Francesca Fioretti, le lacrime di tanti volti noti del mondo del calcio e di tantissimi tifosi che hanno gremito la piazza antistante la basilica. Sciarpe, striscioni, ...

Jovanotti ricorda Davide Astori con La terra degli Uomini : il suo addio al Capitano della Fiorentina : Jovanotti ricorda Davide Astori, Capitano della Fiorentina scomparso all'improvviso nella notte tra il 3 e il 4 marzo, mentre si trovava in trasferta con la sua squadra a Udine. L'artista di Oh, vita! ha condiviso il brano scelto dai Viola per l'ultimo saluto al compagno e Capitano, che ha lasciato questo mondo con la delicatezza con la quale ha vissuto, anche se sembra ancora tutto troppo inverosimile da accettare, soprattutto perché a 31 ...

Davide Astori - l’addio al capitano della Fiorentina in Santa Croce : Lacrime, silenzio e applausi. Firenze dà l’addio al capitano della Fiorentina Davide Astori, morto nella notte fra sabato e domenica, quando il suo cuore si è fermato. E oggi, 8 marzo, sono migliaia le persone arrivate in piazza San Croce a dare l’ultimo saluto all’amatissimo giocatore, appena 31enne. https://twitter.com/KarlOne71/status/971680560849571840 La gente comune non può entrare nella basilica dove, poco dopo le 10 e 30 è ...

Funerali Davide Astori - diecimila tifosi in piazza Santa Croce per l’addio al capitano della Fiorentina : Una grande folla in piazza Santa Croce a Firenze per i Funerali di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato morto domenica in una camera d’albergo a Udine. Fuori dalla basilica, dove non è stato consentito l’ingresso al pubblico “per ragioni di sicurezza“, ci sono circa diecimila persone. Il carro funebre si è fermato davanti alla chiesa e l’ingresso della bara è stato accompagnato da un composto silenzio ...

“Sempre con noi” : Davide Astori - il ricordo della Fiorentina toglie il fiato. Il tributo al capitano viola è il più commovente di tutti. Quella canzone in sottofondo - poi… : La morte di Davide Astori, il capitano della Fiorentina 31enne scomparso all’improvviso nella notte tra sabato e domenica scorsi, è stata uno choc. Per tutti, tifosi, appassionati di calcio e non, che ora si stringono ai familiari. Alla compagna Francesca Fioretti e alla figlia di soli 2 anni Vittoria, soprattutto. Ed è a dir poco commovente il messaggio che è apparso sotto casa Astori lo stesso giorno in cui una fila lunghissima di ...