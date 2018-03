ASIA ARGENTO Accusa i giornalisti durante il corteo di Roma | Andate via | non fate

8 marzo - ASIA ARGENTO a Roma per corteo femminista "WeTooGether". FOTO : 8 marzo, Asia Argento a Roma per corteo femminista "WeTooGether". FOTO L’attrice ha partecipato alla manifestazione organizzata dal collettivo femminista "Non una di meno". LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Le donne scendono in piazza contro le violenze - ma la scena se la prende tutta ASIA ARGENTO che litiga con i giornalisti : Rose McGowan, tra le protagoniste del movimento #MeToo, oggi con quel mondo ha chiuso. L'attrice, divenuta famosa per aver recitato nella serie tv "Streghe", ha scritto un'autobiografia. Si intitola "...

ASIA ARGENTO alla marcia delle donne : Giornalisti - vergognatevi : "Avete fatto gossip sui nostri stupri, vergognatevi". Asia Argento sfila a Roma nel corteo "Non una di meno" organizzato in occasione della giornata per i diritti delle donne e se la prende con i Giornalisti. "Andate via. Non fate nulla per le donne. Non vogliamo parlare con voi", ha urlato l'attrice, "Lasciate che queste donne possano esprimersi. Io sono qui per le donne e ...

Le donne scendono in piazza contro le violenze - ma la scena se la prende tutta ASIA ARGENTO che litiga con i giornalisti : "Gossip sui nostri stupri" : Appena Asia Argento mette piede in piazza Vittorio Emanuele, le donne del movimento femminista 'Non una di meno' le si fanno incontro quasi di corsa. La abbracciano e la ringraziano, per aver preso parte al corteo che questo pomeriggio ha attraversato il centro di Roma. Migliaia di donne di tutte le età si sono date appuntamento nel cuore della Capitale per dire no alla violenza di genere. L'iniziativa dell'8 marzo coinvolge 70 paesi di ...

8 marzo - ASIA ARGENTO al corteo di Non Una di Meno. Se la prende con i giornalisti : “Via - non fate nulla per le donne” : “Andate via. Non fate nulla per le donne”, urla Asia Argento ai giornalisti al corteo di Non Una di Meno, organizzato a Roma in occasione dell’8 marzo. “Avete fatto gossip sui nostri stupri, vergognatevi. Lasciate che queste donne possano esprimersi. Questa è la più grande rivoluzione che abbia mai visto”. Il corteo del movimento femminista Non una di meno è partito da piazza Vittorio per arrivare in piazza Madonna ...

OTTO MARZO - CORTEO A MILANO CONTRO VIOLENZA DONNE/ Roma - ASIA ARGENTO alla manifestazione : "Adesso basta" : 8 MARZO, CORTEO a MILANO CONTRO VIOLENZA DONNE: "lOTTO MARZO" e "Aborto libero", lancio di uova CONTRO negozi e banche del centro. L'eterno ritorno degli slogan retrò..(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 19:40:00 GMT)

8 marzo : da Milano a Napoli in corteo. Anche ASIA ARGENTO alla manifestazione a Roma : "La marea femminista torna nelle strade di tutto il mondo con lo sciopero globale delle donne - hanno reso noto le organizzatrici lanciando l'iniziativa -. Il rifiuto della violenza maschile in tutte ...

8 marzo - donne in piazza con ASIA Argento : Da #metoo a #wetoogheter il movimento globale delle donne non si ferma e si mobilita in tutto il mondo. In Italia lo sciopero globale delle donne con la manifestazione organizzata da 'Non una di meno'

ASIA ARGENTO : Dopo aver denunciato Weinstein sono caduta in depressione : Asia Argento, Dopo aver denunciato le molestie da parte del produttore Harvey Weinstein, è caduta in una profonda depressione.L'attrice italiana lo ha detto oggi nel corso di un intervento per la giornata delle donne al Parlamento europeo. La Argento ha lungamente parlato dei traumi seguiti alla denuncia pubblica, quando si è sentita colpevolizzata per quanto aveva raccontato."In seguito a questa maligna e pubblica verifica, questa ...

ASIA ARGENTO contro le molestie/ Video - a Roma per protestare : "Insieme riusciremo a cambiare il patriarcato" : Asia Argento scende in campo a Roma nel corteo di protesta contro le molestie e ogni altro genere di abuso. L'attrice chiede alle donne di unirsi contro il 'patriarcato'.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 08:28:00 GMT)

ASIA ARGENTO per la Festa delle donne 2018 scende in piazza : " Ma perché, quando finalmente ho liberato la parola e ho raccontato del mio mostro, Harvey Weinstein, al resto del mondo, ho aiutato a generare questo movimento globale, #MeToo, in cui le donne si ...

ASIA ARGENTO - non vittime ma vincitrici : BRUXELLES, 7 MAR - "Non avrei mai pensato che sarei arrivata a parlare della mia storia di sofferenza e forza al Parlamento europeo. Ma adesso non siamo più vittime, siamo vincitrici ormai". Asia ...

ASIA ARGENTO - applausi al Parlamento Ue : “MeToo è la più grande rivoluzione dalla conquista del voto. Domani a Roma” : “Sono stata violentata nel 1997 e ci ho messo 21 anni per capire cosa mi fosse successo e per trovare il coraggio e la forza per parlarne in pubblico”. In seguito al modo in cui questa storia è stata trattata, “sono caduta in profonda depressione per diversi mesi e ho trovato la forza per uscirne e rialzarmi grazie a due splendidi gruppi italiani ‘Non una di meno’ e ‘Telefono rosa’ che sono stati dalla ...

ASIA ARGENTO contro le molestie/ #WeToogether - corteo a Roma : "oggi le donne si credono tra di loro" : Asia Argento contro la violenza sulle donne, #WeToogether: la famosa attrice, figlia di Dario Argento, scende in piazza contro il femminicidio diventando la paladina delle donne.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 19:40:00 GMT)