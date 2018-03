Ascolti TV | Giovedì 8 Marzo 2018

davidemaggio

: Ascolti tv giovedì 1 marzo Don Matteo ora pro nobis (Stravizzi) - infoitcultura : Ascolti tv giovedì 1 marzo Don Matteo ora pro nobis (Stravizzi) - antoniogenna : #TVUSA Giorno per giorno Flash #2300 — #Ascolti statunitensi di giovedì 1° marzo 2018: il cross-over traina in alto… - ValentinaPern17 : RT @Raiofficialnews: ??Oltre 7 milioni per @DonMatteoRai, bene @RaiPortaaPorta. Record stagionali per @Unomattina e @vitaindiretta. #Ascol… -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Maurizio Lastrico in Don Matteo Su Rai1 la fiction Don Matteo 11 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Sopravvissuto – The Martian ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la quinta stagione di Boss in Incognito ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Crisom Peak ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quinta Colonna totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 l’incontro di Europa League Lazio – Dinamo Kiev segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Queen of the South ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Sky Uno la finale di MasterChef 7 - vinta da Simone – segna .000 spettatori con il % (qui gli ...