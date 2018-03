Ascolti TV | Giovedì 8 Marzo 2018 Don Matteo 27% | Sopravvissuto 10 3%

davidemaggio

: NUOVO POST #AscoltiTv #DonMatteo11 a 5,9 milioni (27%), #BossInIncognito a 1,4 (6,1%) - FabioTraversa : NUOVO POST #AscoltiTv #DonMatteo11 a 5,9 milioni (27%), #BossInIncognito a 1,4 (6,1%) - infoitcultura : Ascolti tv giovedì 1 marzo Don Matteo ora pro nobis (Stravizzi) -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Maurizio Lastrico in DonSu Rai1 la fiction Don11 ha conquistato 5.987.000 spettatori pari al 27% di share. Su Canale 5 la prima tv di– The Martian ha raccolto davanti al video 2.012.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 la seconda puntata della quinta stagione di Boss in Incognito ha interessato 1.479.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Crisom Peak ha intrattenuto 757.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 986.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Rete4 Quinta Colonna totalizza un a.m. di 1.204.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.345.000 spettatori con uno share del 7%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Lazio – Dinamo Kiev segna 1.366.000 spettatori con il 5.5%. Sul Nove l’esordio della ‘narconovela’ Queen of the South ha ...