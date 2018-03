Ascolti | Don Matteo 11 a 5 | 9 milioni 27% | Boss in incognito 5 a 1 | 4 6 | 1%

Ascolti TV | Giovedì 8 Marzo 2018. Don Matteo 27% - Sopravvissuto 10.3% : Maurizio Lastrico in Don Matteo Su Rai1 la fiction Don Matteo 11 ha conquistato 5.987.000 spettatori pari al 27% di share. Su Canale 5 la prima tv di Sopravvissuto – The Martian ha raccolto davanti al video 2.012.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 la seconda puntata della quinta stagione di Boss in Incognito ha interessato 1.479.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Crisom Peak ha intrattenuto 757.000 spettatori (3.3%). ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs Boss in incognito vs The Martian | Auditel 8 marzo 2018 : Nella ricorrenza della festa della donna, per quale canale del digitale hanno maggiormente optato gli italiani? Chi avrà vinto la gara degli Ascolti tv ieri, 8 marzo 2018? Rai 1 con la serie tv Don Matteo, Rai 2 con la messa in onda della nuova stagione di Boss in incognito o Canale 5 con la messa in onda del film Sopravvissuto – The Martian o un altro dei nove principali canali del DTT? Ascolti tv ieri, 8 marzo Il prete che indaga assieme ...

Ascolti tv - vince Don Matteo 11 con 7 - 2 milioni di telespettatori : vince la gara agli Ascolti di giovedì 1 marzo ‘Don Matteo’, in onda su Rai1, che ha ottenuto 7.200.000 telespettatori con il 29.4% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, su Canale 5, ‘Matrix Prime’ che ospitava Silvio Berlusconi, visto da 1.954.000 telespettatori con l’8.4% di share. Terzo piazzamento su Italia 1 per ‘Chernobyl Diaries – La mutazione’ con 1.570.000 telespettatori e il ...

Ascolti : Don Matteo 11 con Carlo Conti a 7 - 2 milioni (29 - 4%) : Ascolti tv di giovedì 1 marzo 2018. Chi ha vinto in prima serata? Com’è andata L’intervista di Maurizio Costanzo? Ascolti tv di giovedì 1 marzo 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince la settima puntata della fiction Don Matteo 11 con Terence Hill e Nino Frassica (e la partecipazione di Carlo […] L'articolo Ascolti: Don Matteo 11 con Carlo Conti a 7,2 milioni (29,4%) proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Giovedì 1 Marzo 2018. In 7.2 mln per Don Matteo (29.4%). Matrix 8.4% : Carlo Conti a Don Matteo I dati auditel del primo Marzo 2018 sono stati diffusi in ritardo per un inconveniente tecnico. Su Rai1 la fiction Don Matteo ha conquistato 7.200.000 spettatori pari al 29.4% di share. Su Canale 5 Matrix Prime – ospite Silvio Berlusconi – ha raccolto davanti al video 1.954.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Rai2 l’appuntamento con le Conferenze Stampa Elettorali ha interessato 481.000 ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo 11 vs Matrix | Dati Auditel 01 marzo 2018 : Quali sono stati gli esiti degli Ascolti tv ieri sera, 01 marzo 2018, sui principali canali del digitale terrestre? Le indagini del parroco più amato della tv, Don Matteo, saranno piaciute alla maggior parte degli italiani o i dibattiti politici sulle altre emittenti avranno riscosso maggior successo? Scopriamolo assieme leggendo tutti i Dati Auditel relativi a ieri. Ascolti tv ieri, 01 marzo RAI 1. Amori che sbocciano ‘dietro le ...

Ascolti tv - Don Matteo 11 vince con oltre 6 - 7 milioni di telespettatori : E’ ‘Don Matteo 11’ a vincere la gara agli Ascolti di giovedì 22 febbraio. La fiction di Rai 1 conquista 6.705.000 telespettatori e il 27,9% di share. Nello specifico, il primo episodio della fiction con Terence Hill ha ottenuto 7.288.000 telespettatori e il 26,82% di share, e il secondo 6.247.000 con il 29,03%. Ascolti tv prime time Canale 5 con ‘Taken – La vendetta’ ha ottenuto invece 2.747.000 telespettatori ...

Ascolti : Don Matteo 11 con Andrea Damante a 6 - 7 milioni (27 - 94%) - ultima puntata di ’90 Special a 1 - 2 (6 - 52%) : Ascolti tv di giovedì 22 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Com’è andata L’intervista di Maurizio Costanzo? Ascolti tv di giovedì 22 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince la sesta puntata della fiction Don Matteo 11 con Terence Hill e Nino Frassica (e la partecipazione di Andrea Damante), […] L'articolo Ascolti: Don Matteo 11 con Andrea Damante a 6,7 milioni (27,94%), ultima puntata di ...

Ascolti TV | Giovedì 22 febbraio 2018. Don Matteo vince con il 27.9% - Taken 11.3%. L’Europa League su TV8 al 6% : Don Matteo 11 Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 6.705.000 spettatori pari al 27.9% di share. Su Canale 5 Taken – La Vendetta ha raccolto davanti al video 2.747.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 Elezioni Politiche 2018 – Conferenza Stampa ha interessato 384.000 spettatori pari all’1.5% di share. Su Italia 1 l’ultima puntata di 90 Special ha intrattenuto 1.246.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 La Grande ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo 11 vs Taken vs 90 special | Dati Auditel 22 febbraio 2018 : Come si saranno posizionati i principali canali del digitale terrestre sul podio dello share? Rai 1 avrà conquistato il pubblico con i nuovi episodi di Don Matteo 11 o Nicola Savino avrà fatto centro con lo show 90 special? Ricordiamo anche il film Taken 2 su Canale 5. Ma andiamo a scoprire assieme tutti i Dati di ascolto relativi a giovedì 22 febbraio 2018. Ascolti tv ieri, 22 febbraio 2018 RAI 1. 11esimo episodio per il parroco-investigatore ...

