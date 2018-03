Elezioni - Travaglio : “Chi ho votato? M5S. Credo sia Arrivato il momento di metterli alla prova. Se sarà bluff li saluteremo” : Il direttore del Fato Quotidiano Marco Travaglio, ospite di Otto e Mezzo (La7) ha palesato il suo voto: “Il mio voto è irrilevante. Ho votato Movimento 5 Stelle – ha detto – perchè pensavo che si dovesse mettere alla prova un movimento che è stato tenuto a bagno maria per troppo tempo. Bisogna sciogliere questo nodo una volta per tutte. Se non sono in grado li saluteremo, se sono in grado è giusto che i loro elettori li vedano ...

“Devi essere forte…”. Brutto colpo per Bianca Atzei. All’Isola dei Famosi sta vivendo un momento di gloria - ma dall’Italia Arrivano brutte notizie e proprio dall’ex Max Biaggi : Poco conosciuta dal grande pubblico, Bianca Atzei è finita sotto i riflettori al tempo dell’incidente che ha messo fine alla carriera di Max Biaggi. Lei fidanzata amorevole gli è rimasta a fianco sempre, ma le cose sono andate maluccio e l’ex centauro l’ha scaricata. Questa è ormai storia del gossip. Poi lei un po’ per riprendersi, un po’ per farsi conoscere meglio ha deciso di prendere parte All’Isola dei Famosi dove si sta giocando una ...

Arriva il momento più tragico per la mamma delle piccole uccise : Antonietta Gargiulo, moglie dell'appuntato Luigi Capasso che il 28 febbraio si è suicidato, dopo aver sparato tre colpi d'arma da fuoco dalla sua pistola d'ordinanza e avere ucciso le sue due bambine, sta lentamente uscendo dalla sedazione. La mamma delle piccole vittime colpita al volto e all'addome, è stata operata al San Camillo di Roma ed è l'unica superstite della follia omicida dell'appuntato da cui si stava separando. Antonietta Gargiulo ...

“Sì - ora confesso tutto”. Isola e canna-gate - la rivelazione di Chiara Nasti. Adesso anche lei ha deciso di uscire allo scoperto e un’altra bomba si abbatte sul reality. “E’ Arrivato il momento di dirlo” : Se qualcuno stava aspettando un’altra bomba sull’Isola dei Famosi, eccola. “Io non ho visto qualcuno portare l’erba, ma sentivo l’odore perché a questo punto è meglio dire la verità. Sentivo l’odore, e su questo non ci piove perché si è capito che hanno fumato, ma non so i particolari. Sapevo perché c’erano altre persone che si lamentavano e, sentendo la puzza, ho fatto uno più uno”. Ecco le diChiarazioni rilasciate da Chiara ...

Lazio - Inzaghi : "Domani servirà la gara perfetta. La Juve Arriva al momento giusto" : Perdere senza esser mai stati battuti. L'eliminazione dalla Coppa Italia, arrivata solo ai rigori contro il Milan, brucia ancora. Inzaghi però è già concentrato sul campionato. Domani a Roma arriva la ...

MotoGP - test in Qatar - Losail - : Arriva il momento della verità : Gli ultimi test pre-season, sulla stessa pista dove inizia il Mondiale, possono rappresentare uno specchio reale dei valori in pista nella prima prova del campionato. Una premessa obbligata per dire ...

NBA - è Arrivato il momento di parlare di Clint Capela : il segreto meglio tenuto della lega : "Facile la sua vita. Non deve far altro che ricevere un passaggio da Chris Paul o da James Harden e schiacciare". Il commento di Kevin Durant " a descrivere il ruolo nei Rockets di Clint Capela " non ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 – Meo Sacchetti : “È un momento importante per l’Italia. Se pensiamo di essere già Arrivati non abbiamo capito niente” : È un Meo Sacchetti soddisfatto ma che mantiene i piedi per terra, quello che ha commentato la vittoria dell’Italia contro l’Olanda. Una partita che gli azzurri hanno controllato, pur con qualcosa da rivedere. “I bassi ci sono stati. abbiamo pagato qualcosa fisicamente, soprattutto sui rimbalzi nel primo tempo“, ha commentato il coach ai microfoni di Sky Sport. “Loro ci hanno concesso molto, avevamo dei buoni tiri e ...

L’era degli smartphone sta per terminare - è Arrivato il momento di lanciare il Surface Phone : Strano ma vero, Gartner, attraverso alcuni dati statistici, ha confermato che nell’ultimo trimestre del 2017 si è verificato il primo calo del settore smartPhone mai registrato dalla sua nascita. Una notizia che ha scosso un po’ l’intero settore e tutti i vari produttori quali Apple e Samsung, anche perchè gli ultimi tre mesi del 2017 dovevano essere molti proficui in quanto si sono tenute le offerte relative al periodo ...

Philips porta gli ultrasuoni anche fuori dall’ospedale : con Lumify la tecnologia Arriva dovunque e in qualsiasi momento : Il futuro dell’healthcare prevede strumenti digitali innovativi che pongano il paziente al centro di un modello integrato, in grado di superare le barriere e i silos che spesso ostacolano la comunicazione tra i professionisti sanitari, ma soprattutto tra medico e paziente. In quest’ottica è nato Lumify di Philips, un’innovazione tecnologica capace di rivoluzionare il modo di vivere la salute ridefinendo il concetto stesso di cura: il paziente, ...

Speed skating e sci di fondo : quando la forma Arriva al momento sbagliato (o non Arriva mai…) : 19 novembre 2017: Nicola Tumolero sesto nei 10000 metri in Coppa del Mondo a Stavanger, dove Davide Ghiotto domina la Division B con un crono che sarebbe valso il terzo posto nella Division A. 1° dicembre 2017: Andrea Giovannini quarto nei 5000 metri in Coppa del Mondo a Calgary in 6’11″07, Nicola Tumolero sesto in 6’11″91, vicinissimi al podio. 10 dicembre 2017: tre azzurri nella top10 nei 5000 metri in Coppa del Mondo a ...

Basket - Qualificazioni Europei 2019 : Cecilia Zandalasini è Arrivato il tuo momento. La stella azzurra deve trascinare l’Italia : Tra tre giorni la nazionale italiana di Basket femminile si gioca un pezzo importante del suo futuro. Nella terza giornata delle Qualificazioni agli Europei 2019 l’Italia sfida in trasferta la Svezia in una partita che le azzurre devono assolutamente vincere per non compromettere forse in maniera decisiva il proprio cammino. La situazione in classifica vede le scandinave al primo posto a punteggio pieno, mentre la nazionale di coach Marco ...

Snowboard - Edwin Coratti al bivio della carriera. PyeongChang Arriva nel momento migliore : Ha iniziato la carriera alternando, da giovanissimo, lo Snowboard alpino allo Snowboardcross, ed addirittura allo sci alpino: alla vigilia dei 27 anni, Edwin Coratti si presenta all’appuntamento a cinque cerchi nel miglior momento di forma della carriera, potendo dire la sua per il podio in Corea del Sud. I primi successi sono arrivati nel 2010, ai Mondiali Junior in Nuova Zelanda: oro nel PGS, argento nel PSL, una doppietta da sogno. In ...

“La mia scelta sei tu”. A Uomini e Donne è trionfo d’amore. Paolo Crivellin ha finalmente sciolto le riserve e il momento magico e irripetibile è Arrivato : Ci ha fatto veramente penare, ma cinque mesi di trono classico non sono passati invano e alla fine Paolo Crivellin ha fatto l’agognata scelta. “Certe cose, come mi hai sempre insegnato tu, sono più facili da vivere che da spiegare e io voglio provarci davvero e lo voglio fare con te”. Con queste parole che il tronista ha annunciato ad Angela Caloisi che è proprio lei la sua scelta. Il bel torinese ci ha messo davvero ...