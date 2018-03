April e Arizona via da Grey' s Anatomy alla fine della 14esima stagione

Grey’s Anatomy - escono di scena Arizona e April : Altri due addii eccellenti per Grey’s Anatomy, una serie non nuova a bruschi abbandoni, questa volta tocca a Jessica Capshaw e Sarah Drew, ossia le dottoresse Arizona Robbins e April Kepner. .@JessicaCapshaw and @SarahDrew become the second and third series regulars to exit #GreysAnatomy this season. They join Martin Henderson, who was written out after a two-season run https://t.co/tNQQLfdhMu — Hollywood Reporter (@THR) 9 marzo 2018 A ...