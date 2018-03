Apple vuole creare una tastiera anti briciole

E-book Pro - il notebook italiano che vuole sfidare Apple : Da qualche giorno c’è un nuovo ultrabook in città, un gadget realizzato in Cina ma che per una volta nasce vicino a casa. È E-book Pro, primo notebook dell’italiana Microtech, che in realtà disegna e fa realizzare apparecchi in ambito mobile da diversi anni ma che ancora non si era lanciata in questa categoria di prodotto. Progettato in Italia e assemblato in Oriente secondo le indicazioni degli ingegneri del gruppo, E-book Pro è un ...

Il capo di Apple non vuole che suo nipote sia sui social : Cosa può esserci di meglio per uno studente delle medie di un'iPad a scuola con cui stare sui social network? Beh, secondo l'amministratore delegato della Apple, che gli iPad li produce, potrebbe non essere una così buona idea. Né avere la tecnologia a scuola, né avere i ragazzini sui social. "Non credo nell'uso eccessivo della tecnologia" ha detto Tim Cook ...

Perché Tim Cook (ceo Apple) non vuole che suo nipote usi i social : «Non credo all’abuso della tecnologia, non avrà successo chi la utilizza continuamente»: il numero uno della Mela sceglie la platea di una scuola inglese per rispondere alle polemiche sulla dipendenza da social e smartphone. Ecco come ha sorpreso gli studenti di uno dei college più tech del Regno Unito...

iPhone X - Apple vuole tagliare i prezzi di listino? Le caratteristiche del nuovo device : Le ultime news sull'iPhone X, top di gamma di casa Apple iPhone X, Apple vuole tagliare i prezzi di listino? Le caratteristiche del device Buone notizie per tutti coloro che hanno intenzione di ...