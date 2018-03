Antonio Di Pietro ci ripensa | non correrà per la presidenza del Molise

Torna Antonio Di Pietro : sarà il candidato del centrosinistra per la presidenza del Molise : Torna Antonio Di Pietro: sarà il candidato del centrosinistra per la presidenza del Molise L’ex leader dell’Italia dei Valori ha incassato l’appoggio del centrosinistra compreso quello di Liberi e Uguali Continua a leggere L'articolo Torna Antonio Di Pietro: sarà il candidato del centrosinistra per la presidenza del Molise proviene da NewsGo.

Molise - Antonio Di Pietro torna in politica : è candidato governatore : Antonio Di Pietro torna in politica. L’ex leader dell’Italia dei Valori sarà il candidato governatore del Molise, la sua regione d’origine. A sostenerlo la coalizione di centrosinistra che nella notte ha trovato l’accordo, dopo il passo indietro di Paolo Frattura, presidente uscente. In mattinata l’ex ministro di Romano Prodi ha incassato l’appoggio anche di Liberi e Uguali e di liste regionali che volevano ...

Omicidio del giornalista slovacco - fermati i cugini italiani Antonio Vadalà e Pietro Catroppa : Ci sono Antonio Vadalà, che da tre giorni risultava irreperibile, e il cugino Pietro Catroppa fra i fermati nella notte durante la vasta operazione della polizia a Michalovce e Trebišov in relazione all’inchiesta sull’Omicidio del giornalista slovacco Ján Kuciak, 27 anni, ucciso con un colpo di pistola al petto mentre era in casa sua, assieme a...

Matteo Renzi - Augusto Minzolini lo smaschera : 'Va in giro a dire che ha cacciato Antonio Di Pietro e i comunisti' : Sempre informatissimo, non ricandidato in Forza Italia, Augusto Minzolini si spende in un'analisi delle liste elettorali presentate dai partiti in vista del voto del 4 marzo . Lo fa su Il Giornale , ...

Antonio Di Pietro una furia dopo la eliminazione dalle liste Pd : insulti a Renzi e Berlusconi : Torna a parlare della sua non candidatura nelle liste del Pd, Antonio Di Pietro . E lo fa coi soliti toni all'attacco in una intervista al Corriere della Sera . Ce l'ha, Tonino, innanzitutto coi ...

Antonio Di Pietro : 'Renzi non mi ha voluto. Ha qualcosa da nascondere?' : ... lancia una bomba in diretta contro il segretario del Pd: 'Perché non vuole in Parlamento persone che si occupano di giustizia? La sua preoccupazione è politica o giudiziaria?'.