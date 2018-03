Anticipo serie A | Roma-Torino 3-0

Serie A - Anticipo Lazio-Juventus 0-1 : 19.59 All'ultimo respiro, dopo una partita con pochissime emozioni, la Juve espugna l'Olimpico con un guizzo di Dybala e si porta a -1 dal Napoli. Non bello il 1° tempo, molto tattico e abbastanza falloso. Una palla-gol per bianconeri (9'), sprecata da Mandzukic che manda alto di testa da pochi passi. La Lazio ci prova con la capocciata di Milinkovic (20') e il destro di Immobile (23'):Buffon dice no.Ripresa bloccatissima fino a 30" dalla ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 20^ giornata : Novara surclassa Monza nell’Anticipo - Egonu e compagne a -3 da Conegliano : Novara tiene ancora aperti i discorsi per il primo posto nella Serie A1 di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Monza per 3-1 (25-16; 25-15; 22-25; 25-19) nell’anticipo della 20^ giornata e si sono portate a tre lunghezze di distanza dalla capolista Conegliano che domani, vincendo da tre punti contro Scandicci, conquisterebbe matematicamente il primo posto in regular season. Le piemontesi, dopo aver vinto la ...

Serie A - Anticipo Inter-Benevento 2-0 : 22.40 Quarantacinque minuti di buio,poi l'Inter si scuote e batte 2-0 il Benevento Spalletti risale per ora al 3° posto. Inguardabile il 1° tempo dei nerazzurri che in attacco producono zero a parte una capocciata larga di Perisic.Giocano bene e con mente libera i sanniti,pericolosi al 28' con Coda: Handanovic respinge coi pugni. Ripresa.Puggioni dice no a Vecino, a ruota occasionissima per Coda,lanciato a rete,che però spreca.Da qui,il match ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : nell’Anticipo dell’11a giornata Padova-Cosenza 11-4. Poker per Laura Barzon : L’andata dei quarti di finale di Eurolega incalza e così Padova ha dovuto anticipare il match valido per l’11a giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile contro Cosenza: nel fine settimana infatti le patavine ed il Catania saranno impegnate nel massimo torneo continentale per club (le etnee osservano il turno di riposo in questa giornata di campionato). A Padova finisce 11-4 per le padrone di casa contro un Cosenza ...

Serie A - Anticipo Genoa-Inter 2-0 : 22.39 Genoa ancora con gli special accesi:ultima 'vittima' l'Inter, che sprofonda a Marassi (2-0) e saluta il terzo posto, adesso nelle mani della Roma. Pandev impegna subito Handanovic, poi centra una traversa un po' casuale (su cross). Unico lampo nerazzurro con Candreva: vola Perin. Al 45' succede l'incredibile:traversone Zukanovic,Skriniar spazza addosso a Ranocchia e la sfera finisce in rete.Minuto 59:Pandev arpiona in area un pallone di ...

Serie A - Anticipo 19/a : Sassari-Bologna 82-74 : Sassari ritrova la vittoria anche in campionato: in una gara a due facce, sono gli uomini dell'accoppiata Pasquini-Baioni a trovare i due punti, dopo essere stati sotto anche di 16 lunghezze. Prima ...

Basket - 19a giornata Serie A 2018 : Trento batte Cantù in rimonta nell’Anticipo e si porta a ridosso della zona playoff : Seconda vittoria consecutiva in campionato e terza con quella settimana in Eurocup per la Dolomiti Energia Trentino, che nell’anticipo della 19esima giornata della Serie A ha trionfato contro la Red October Cantù per 87-76. Una partita fondamentale per i trentini per risalire la classifica e agganciare proprio i lombardi a ridosso della zona playoff. Una partita dai due volti. Nella prima metà è stata Cantù a tenere a lungo il pallino del ...

Anticipo serie A : Napoli-Lazio 4-1 : 22.39 Napoli di nuovo in vetta col 4-1 in rimonta sulla Lazio (al terzo ko di fila) Avvio shock per il San Paolo: cross di Immobile,tocco vincente di De Vrij (3') su sviluppo di corner.Il Napoli ci mette del tempo a ritrovarsi. Produce (Insigne), ma rischia (Milinkovic-Savic, Parolo). Al 44' il pari lo firma Callejon su cross di Jorginho e dormita della difesa.Lazio non pervenuta nella ripresa. L'autogol di Wallace (54') è già segno di resa. ...

Serie A - Anticipo Crotone-Atalanta 1-1 : 19.52 Dopo il pari al Meazza,altro punto d'oro del Crotone che spaventa allo Scida la solida Atalanta, fermata sull'1-1. Primo tempo su ottimi ritmi malgrado il campo pesantissimo.Al 19' splendido volo di Berisha sulla botta di Nalini diretta all'incrocio,esce di un soffio al 26' il tiro (deviato) di De Roon.Ripresa.Sterile pressione degli ospiti,i calabresi tengono bene e all'80' colpiscono con Mandragora, favorito da una papera di Berisha ...

Anticipo serie A - Fiorentina-Juve 0-2 : 22.46 La Juve prosegue la sua marcia e passa 2-0 in casa della Fiorentina.Bianconeri di nuovo primi con 2 punti sul Napoli. Primo tempo senza gol, ma con emozioni di marca viola. Al 21' l'arbitro Guida concede un rigore alla Fiorentina,braccio di Chiellini su cross di Benassi. Poi, su segnalazione del Var, lo toglie per fuorigioco di Benassi. Al 38' Gil Dias centra il palo con un diagonale di destro. Nella ripresa fiammata Juve al 56': ...

Basket - 18^ giornata Serie A 2017-2018 : la Virtus Bologna domina l’Anticipo contro Pesaro : Dominio assoluto della Virtus Bologna nell’anticipo della 18a giornata di Serie A. La squadra di coach Ramagli supera agevolmente in casa la VL Pesaro per 85-67 al termine di una partita che ha sempre visto la Virtus in pieno controllo fin dai primi dieci minuti, mentre Pesaro non è mai riuscita a reagire, crollando già alla prima sirena. Ottima prestazione in casa Bologna per Michael Umeh e Pietro Aradori, che mettono a referto rispettivamente ...

Serie A - Anticipo Inter-Crotone 1-1 : 22.45 Prosegue il momento nero dell'Inter che a San Siro non va oltre l'1-1 contro il Crotone nell'anticipo del 23° turno. Inter non brillante, partita bloccata, con pochissime emozioni. Nerazzurri in vantaggio al 23': corner di Brozovic, Eder (titolare al posto di Icardi), di testa batte Cordaz, complice una deviazione di Faraoni. Nella ripresa il Crotone fa 1-1: doppio rimpallo in area, pallone a Barberis che in allungo supera Handanovic ...

Serie A - 23^ giornata : Sampdoria-Torino 1-1 - Acquah risponde a Torreira nell’Anticipo : Sampdoria e Torino hanno pareggiato per 1-1 nell’anticipo della 23^ giornata della Serie A. I blucerchiati salgono così a quota 38 punti in sesta posizione, a tre lunghezze dalla Roma che domani affronterà il Verona mentre i granata si spingono a quota 33, pari punti con l’Atalanta che domani risponderà contro il Chievo. I padroni di casa sono passati in vantaggio all’11 grazie a una bellissima punizione di Torreira ma 14 ...

Anticipo serie A - Chievo-Juventus 0-2 : 22.38 Colpo della Juve che passa 2-0 a Verona col Chievo e si porta, almeno per una notte, in testa alla classifica. Inizio lento degli uomini di Allegri che tengono in mano il pallino del gioco,ma senza ritmo e il Chievo si difende con ordine. Fino alla sciocca espulsione di Bastien che,già ammonito,trattiene Asamoah.Nel 2° tempo i bianconeri aumentano i giri.Al 61' l'arbitro Maresca lascia il Chievo in 9 mostrando il rosso a Cacciatore.Juve ...