Anticipazioni Il Segreto | cosa succederà entro META’ APRILE 2018?

IL SEGRETO / Anticipazioni 9 marzo : il primo incontro di Julieta e Donna Francisca : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 9 marzo; Julieta e Donna Francisca si incontrano per la prima volta nella piazza di Puente Viejo. L'antipatia è subito reciproca...(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 08:30:00 GMT)

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 9 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 9 marzo 2018: Visto che Adela sta organizzando una fiera che possa incentivare lo scambio di merci e lavoro tra agricoltori e contadini, Raimundo chiede a Saul e Prudencio di parlarne a Donna Francisca perché quest’ultima conceda il suo appoggio… All’esterno della chiesa, la Montenegro ha uno scontro verbale con Julieta, che però le tiene testa e rifiuta la sua ...

Il Segreto Anticipazioni 8 marzo 2018 : Matìas rompe con Beatriz : Il Castañeda avvisa l'amante di aver confessato la verità ad Alfonso ed Emilia e lei si dimostra egoista.

Il Segreto Anticipazioni : Marcela scopre il tradimento di Matias con Beatriz : Anticipazione Il Segreto: Marcela scopre che Matias l’ha tradita con Beatriz Nelle prossime puntate de Il Segreto, Marcela scopre il tradimento di Matias con Beatriz. La figlia di Paco si trova, finalmente, di fronte alla verità, origliando una conversazione. L’unica con cui riesce a parlarne è Adela. Ricordiamo che Matias ha iniziato a vedersi con […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Marcela scopre il tradimento di Matias ...

Anticipazioni Il Segreto : VENANCIA continua ad avvicinarsi a CANDELA ma… : L’ingresso di VENANCIA Almagro (Inma Sanchez), l’ex suocera di CANDELA Mendizabal (Aida De La Cruz), causerà diversi sviluppi nei prossimi mesi di programmazione de Il Segreto: dopo essere arrivata improvvisamente a Puente Viejo, l’anziana donna tenterà di avvicinarsi alla pasticciera e, oltre ad affermare di essersi pentita per non averla mai difesa dalle angherie del figlio Ricardo Arias (Alain Hernandez), sosterrà di voler ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di giovedì 8 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 8 marzo 2018: Matias si reca da Beatriz e le rivela che Alfonso ed Emilia sanno che loro due si frequentano di soppiatto… Beatriz reagisce alla notizia di Matias preoccupandosi solo per se stessa, atteggiamento che infastidisce non poco Matias: il ragazzo è molto deluso e decide di chiudere totalmente il rapporto con la giovane Dos Casas… Francisca Montenegro ordina a Nazaria (la moglie di ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : cosa accadrà nella seconda metà del mese di Marzo : Spoiler provenienti dalla Spagna rivelano cosa accadrà nelle puntate italiane in onda nella seconda parte del mese.

Maria torna al Segreto : da Cuba a Puente Viejo - Anticipazioni sulle nuove puntate : Maria torna al Segreto da Cuba? A Puente Viejo ci saranno altri problemi da risolvere: credeva di aver ritrovato la serenità dopo quello che è successo con suo padre Severiano, ma invece si aprirà un nuovo periodo che la renderà inquieta e che riguarderà Francisca Montenegro in prima persona. Sappiamo tutti come è stato il rapporto fra Francisca e Maria del Segreto: nonostante tutto quello che ha subìto, la ragazza non riuscirà a ...

Chi è Irene del Segreto? Anticipazioni spagnole su cosa nasconde questo nuovo personaggio : Chi è Irene del Segreto? Anticipazioni spagnole ci permettono di capire cosa nasconde questo nuovo personaggio, comparso a Puente Viejo per dare un messaggio importante a Severo Santacruz. Una ragazza carina, semplice, apparentemente senza troppi fantasmi del passato da affrontare, che riuscirà a piacere a non pochi abitanti del paesino. Ma - come ben sapete - tutti coloro che mettono piede a Puente Viejo hanno o dei seri problemi psicologici o ...

IL SEGRETO / Il sorprendente affetto di Donna Francisca verso Saul (Anticipazioni 7 marzo) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 7 marzo: Donna Francisca dimostra di provare un sorprendente affetto verso i fratelli Ortega primo fra tutti Saul, dall'incredibile somiglianza con Tristan.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 04:46:00 GMT)

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : FRANCISCA MONTENEGRO condannata a morte! : Clamoroso colpo di scena a Il Segreto: nel corso della puntata spagnola della telenovela andata in onda lunedì 5 marzo 2018, FRANCISCA MONTENEGRO (Maria Bouzas) ha appreso di stare rischiando la pena di morte. Ripercorriamo brevemente gli eventi per capire come si è arrivati a questa “particolare” svolta… Negli episodi più recenti trasmessi in Spagna, i lavoratori di Puente Viejo hanno deciso di ribellarsi al comando dei ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di mercoledì 7 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 7 marzo 2018: Nicolas ritorna a La Puebla nel tentativo di rintracciare Julieta Uriarte… Alfonso ed Emilia, parlando con il figlio Matias, trovano conferma a tutti i loro timori: Matias si trovava insieme a Beatriz quando Marcela era andata ad avvisarlo della tormenta e aveva poi avuto l’incidente… Prudencio si rivela essere un bravo contabile e in effetti si trova a risolvere ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate dal 12 al 16 marzo 2018 : Julieta sarà aiutata da Emilia, come mostrano le anticipazioni il Segreto della prossima settimana. Le puntate della soap iberica che vedremo da lunedì 12 a venerdì 16 marzo 2018 ci faranno conoscere la nuova arrivata a Puente Viejo. La donna si farà amare da tutti nel paese iberico, ma come sappiamo donna Francisca l’umilierà. anticipazioni Il Segreto: Emilia invita Julieta alla locanda A Puente Viejo arriverà, come sappiamo, una nuova ...

Il Segreto Anticipazioni : la figlia di Julieta muore per colpa di Prudencio : Anticipazione Il Segreto: Prudencio e Mauricio incendiano la casa di Julieta, dove c’è Ana L’arrivo di Julieta a Puente Viejo porta aria nuova ne Il Segreto. La trama della soap spagnola si arricchisce con nuovi colpi di scenal. La Uriarte entra subito nel cuore dei due fratelli, Saul e Prudencio. Non accade lo stesso con […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: la figlia di Julieta muore per colpa di Prudencio proviene da ...