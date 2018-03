Animali | il Wwf | “Dal rapporto grandi carnivori di Trento | luci e ombre sull’orso”

San Valentino - l’allarme del Wwf : “Cambiamento del clima ostacola l’amore fra gli Animali ” : I danni del cambiamento clima tico alla natura ormai sono noti. Ma se ne aggiunge un altro ancora poco noto. Alla vigilia di San Valentino , il Wwf racconta gli amori fra gli animali resi ‘impossibili’ o più difficili dal cambiamento clima tico. In Antartide, da anni i pinguini imperatore non riescono più a trovare luoghi sicuri in cui riprodursi e nidificare, perché l’aumento delle temperature rende i ghiacci instabili, mettendo ...

Capodanno - WWF : per gli Animali in letargo nessun rischio botti : Il Capodanno sta per arrivare ma molti animali non lo festeggiano mai in quanto vanno in letargo: il Wwf ricorda che non accade solo al ghiro, ma anche all’orso polare, al merluzzo antartico, a chiocciole e coccinelle. Per sopravvivere al freddo, al gelo e alla neve, alcuni animali hanno adottato speciali strategie, spiega l’associazione ambientalista. Nella lista dei “dormiglioni” ci sono pipistrelli, api, moscerini, ...