André The Giant | il trailer del documentario dedicato alla star del wrestling

Ci lascia André S. Labarthe : Dotato di una cultura a carattere 'enciclopedico' e di curiosità intellettuale insaziabile, Labarthe seppe avvicinare il mondo dell'arte integralmente, trovando sempre angolazioni e toni giusti per ...

Cinematheque di Parigi celebra Sandrelli : Parigi, 3 MAR - La Cinematheque francaise di Parigi, presieduta dal regista Costa-Gavras, dedica dall'8 all'11/3 un "Hommage à Stefania Sandrelli", invitata d'onore al Festival "Toute la mémoire du ...

Video di Andrew Lincoln di The Walking Dead : una canzone per l’addio a Chandler Riggs : Inizia ufficialmente con il Video di Andrew Lincoln di The Walking Dead il fine settimana più triste della storia per i fan della serie apocalittica di AMC. L'attore che presta il volto a Rick Grimes ormai da oltre 8 anni ha preferito dire addio al suo figlio televisivo con un messaggio tutto suo e che lascia trapelare il forte legame che stagione dopo stagione si è creato tra i due. I due hanno condiviso molte scene insieme soprattutto ...

The Walking Dead 8 verso la morte di Carl : “È stato triste ma cambierà il corso della storia” - parola di Andrew Lincoln : Mancano quattro settimane al ritorno dei nuovi episodi e The Walking Dead 8 va dritta dritta verso la morte di Carl. In questi mesi il pubblico ha avuto modo di tirare il fiato e fare i conti con l'arrivo di questa morte ormai certa ma questo non rende le cose più facili. Il 25 febbraio negli Usa, il 26 in Italia, andrà finalmente in onda la première midseason di The Walking Dead 8 e, a quel punto, avremo modo di capire come sarà lasciare ...

Stefania Sandrelli : "Catherie Deneuve? Un'amica. Ma non esiste la libertà d'importunare" : "Io sto con le donne che denunciano. Sono amica della Deneuve; ma la libertà di importunare non esiste. È un tema che sento molto, fin da quando girai Io la conoscevo bene". In un'intervista rilasciata al Corriere della sera, Stefania Sandrelli parla della sua carriera, di molestie e dei tanti suoi amori. Tra tutti, il più importante è stato Gino Paoli, dalla quale ha avuto una figlia, Amanda. Si legge sul Corriere ...

Andrew Lincoln e Norman Reedus in The Walking Dead 9? Lo spoiler dai loro contratti in rinegoziazione : Andrew Lincoln e Norman Reedus in The Walking Dead 9? Fino a questo momento nessuno aveva avuto alcun dubbio su questo, Negan e villain di turno permettendo, ma forse la brutta notizia potrebbe arrivare da qualcosa o qualcuno che non riguarda la trama dei nuovi episodi. Nei giorni scorsi AMC ha ufficializzato il rinnovo di The Walking Dead per una nona stagione ma nessuno aveva ancora fatto i conti con la possibilità che gli attori del cast ...