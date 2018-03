Anche il tuo dono è prezioso unisciti a noi

Addio Gillo - ci mAncheranno i tuoi «ghirigori» - il tuo pensiero elegante : Ho incontrato Angelo Eugenio Dorfles detto Gillo in diverse occasioni ma non abbiamo parlato d’arte, solo di letteratura e antroposofia: per me che da ragazza avevo il mito della cultura mitteleuropea lui aveva un fascino magnetico, irresistibile. Era nato nella Trieste austroungarica e da adolescente aveva frequentato Italo Svevo e Umberto Saba, poi si era laureato in Medicina, specializzato in psichiatria, e a ventiquattro anni aveva seguito ...

Bafta 2018 - tutti i premi degli Oscar britannici : c’è Anche Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino : In attesa della notte degli Oscar a Londra sono stati consegnati i Bafta. Il film di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome si è aggiudicato il premio per il miglior adattamento firmato da James Ivory. Un buon viatico per la serata in programma il 4 marzo a Los Angeles, nella quale il film si presenta con quattro candidature: miglior film, miglior attore a Timothée Chalamet, miglior sceneggiatura non originale a James Ivory e miglior canzone a ...

Bafta 2018 - vince Tre Manifesti a Ebbing. Premiato Anche Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino : La pellicola del regista italiano si e' aggiudicata il premio per il miglior adattamento firmato da James Ivory.

Biotecnologa a Edimburgo. “Qui ti danno un mutuo Anche se hai un contratto di tre anni” : A volte per capire le cose bisogna prendere le distanze: “Quando sono partita avevo un’idea negativa dell’Italia, ma dopo sei anni all’estero ho realizzato che abbiamo un potenziale che nessun altro paese ha”. A raccontarsi da Edimburgo è Samanta Mariani, nata 36 anni fa ad Aquino, in provincia di Frosinone, una laurea in Biotecnologie Mediche all’Università di Modena e Reggio Emilia e un dottorato al San Raffaele di Milano. “A quel punto ...

ENAV - Presidente Scaramella : "Noi esempio virtuoso invidiato Anche all'estero" : ENAV è un esempio "virtuoso" ed una realtà italiana ammirrata anche all'estero. Lo ha detto il Presidente dell' ENAV , Roberto Scaramella , in una intervista rilasciata a teleborsa in occasione del ...

Spese pazze in Regione - via ai sequestri C’è Anche il candidato Pd Vito Vattuone : Su ordine della procura, la Guardia di finanza sta sequestrando i conti correnti dei politici implicati nell’inchiesta per peculato

'Rimborsopoli' scuote M5s. Di Maio tuona : 'Vicenda sarà un boomerang per altri partiti'. Ma abbandona a sorpresa Anche Borrelli : Spuntano altri nomi nella vicenda dei mancati versamenti: oltre a quelli di Cecconi e Martelli, ci sono quelli del senatore Buccarella e i deputati Della Valle e Cozzolino -

"Cara Calabria - mi piange il cuore ma non puoi offrire dignità ai tuoi figli : scappo Anche io". La lettera di Alessio - "giovane calabrese che scappa" - diventa virale : "Cara Calabria, sei riuscita a far scappare tanta gente, mi piange il cuore per te, Calabria . Stai perdendo: i più onesti, i più sognatori, i più intelligenti, i più coraggiosi, i più lavoratori". Inizia così la lettera di Alessio Tundis, anche lui tra i calabresi costretti dalla crisi a lasciare la loro amata città d'origine. Ad Alessio, 21 anni, non resta che scrivere, raccontando proprio a ...