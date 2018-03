Amputazione per il runner scalzo Roberto Zanda | perderà mani e piedi

AOSTA - Amputazione MANO E PIEDI PER ZANDA/ L'ironman sardo sarà operato anche alla mano sinistra - ma non ora : AOSTA, AMPUTAZIONE mano e PIEDI per ZANDA: L'ironman sardo operato per ore. La compagna Giovanna Caria svela alcuni particolari, l'atleta avrà a disposizione arti bionici.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 20:58:00 GMT)

Roberto Zanda - decisa Amputazione di piedi e mano destra per il runner 60enne : Roberto Zanda, runner sardo di 60 anni, era rimasto isolato per 18 ore, con la neve fino al petto, a cinquanta gradi sottozero, durante la maratona canadese Yukon Artic Ultra. Ora, dopo giorni di ricovero all’ospedale Parini di Aosta, i medici, che hanno tentato il tutto per tutto per salvare gli arti del runner, hanno deciso di amputare i piedi e la mano destra. “Sarà un intervento lungo e delicato, ma Roberto è tranquillo”, ...

"Stavo per morire congelato". Atleta sardo tenta la maratona a 50 gradi : rischia Amputazione di mani e piedi : Dopo un volo dal Canada all'Italia è giunto all'Ospedale Umberto Parini di Aosta Roberto Zanda, l'Atleta cagliaritano reduce dalla Yukon Artic Ultra, l'ultra maratona in solitaria, durante la quale ha riportato un congelamento di quarto grado di mani e piedi, sopravvivendo 14 ore nella foresta dello Yukon a temperature fra i 40 e i 50 gradi sottozero.Zanda, atterrato all'aeroporto di Torino Caselle, è arrivato al pronto soccorso e ...

