Al via le Paralimpiadi invernali di PyeongChang con 26 italiani No a sfilata comune tra

Paralimpiadi invernali 2018 - al via le gare : Da venerdì 9 a domenica 18 marzo è il turno delle Paralimpiadi invernali , a cui Google dedica un doodle. Si svolgono sempre a PyeongChang, in Corea del Sud e sono 25 gli atleti italiani, a cui si aggiunge un atleta guida, che partecipano alla spedizione; chiamati a riscattare l’assenza di podi registrata a Sochi nel 2014. Il portabandiera è l’hockeista Florian Planker, 41enne giunto alla sua sesta esperienza paralimpica. Sfoglia gallery103 ...

Paralimpiadi di PyeongChang 2018 al via - nessuna donna tra gli azzurri : Il 9 marzo iniziano le Paralimpiadi di PyeongChang 2018, la delegazione è composta da 26 atleti azzurri, e stupisce il fatto che fra di loro non ci sia nemmeno una donna: osservando i risultati ottenuti un mese fa dai “colleghi” normodotati, notiamo che molte delle medaglie dell’Italia sono state ottenute per merito delle donne. Dal 9 al 18 marzo, i nostri 26 atleti saranno impegnati nel para hockey, nello snowboard, nello sci nordico e alpino. ...