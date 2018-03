ilgiornale

: Al cinema, l'horror The Lodgers - Non infrangere le regole - reportitaliano : Al cinema, l'horror The Lodgers - Non infrangere le regole - AdrMontanaro : Al cinema, l'horror The Lodgers - Non infrangere le regole -

(Di venerdì 9 marzo 2018) "The" è un film dell'orrore ambientato nell'Irlanda rurale del 1920. Ha per protagonisti Rachel (Charlotte Vega) e Edward (Bill Milner), gemelli orfani che vivono nella gigantesca tenuta di famiglia. Apparentemente da soli e isolati dal mondo, in verità sono in compagnia di un nutrito numero di spiriti che, fin dall'infanzia, impongono loro delle: andare a letto entro mezzanotte, impedire a qualsiasi estraneo di entrare in casa e mai andarsene in via definitiva. Edward è rassegnato alla prigionia, anche se è sempre più paranoico, mentre Rachel, la combattiva dei due, sogna una via di fuga. La giovane pensa di averla trovata nel reduce di guerra che si è invaghito di lei, ignorando di aver, invece, segnato il destino del ragazzo. Una volta disattese le, gli spiriti si scateneranno.Siamo in un raccontotografico fedele agli ...