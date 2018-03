Al cinema - l'horror The Lodgers - Non infrangere le regole : "The Lodgers" è un film dell'orrore ambientato nell'Irlanda rurale del 1920. Ha per protagonisti Rachel (Charlotte Vega) e Edward (Bill Milner), gemelli orfani che vivono nella gigantesca tenuta di famiglia. Apparentemente da soli e isolati dal mondo, in verità sono in compagnia di un nutrito numero di spiriti che, fin dall'infanzia, impongono loro delle regole: andare a letto entro mezzanotte, impedire a ...

L outsider Get Out - l horror nero è politico e il padrino è 'Martin Luther King' - cinema - Spettacoli : Chris, un giovane fotografo afroamericano, va con la fidanzata molto 'wasp' a visitare la famiglia di lei per un week-end: la quintessenza della famiglia bianca benestante, colta e 'liberal', il non ...

Helen Mirren horror 'Ma questa è una storia di fantasmi' - cinema - Spettacoli : Una gigantesca magione a San Jose, in California, e diventata attrazione turistica per la sua fama di casa dei misteri, una storia ispirata alle vere vicende di Sarah Winchester, vedova dell'...