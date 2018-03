Al Bano Carrisi spiazza | ' Ecco perché non tornerò più insieme a

Blastingnews

: Incidente per Bido Carrisi: ecco cos'è successo al figlio di Al Bano e Loredana: - notizie_star : Incidente per Bido Carrisi: ecco cos'è successo al figlio di Al Bano e Loredana: - TatubelaCP : - Gabriel83677128 : RT @Ultima_Notizia: #AlBano #Carrisi a #RollingStone: #Cantareè come scopare -

(Di venerdì 9 marzo 2018) AlVIDEO, dopo il clamore mediatico degli ultimi mesi, ha deciso di rilasciare un'intervista esclusiva al settimanale Chi, diretto magistralmente da Alfonso Signorini. Il cantautore salentino, che da dicembre 2017 è quasi sempre tra le pagine dei periodici di gossip per la crisi con Loredana, ha parlato delle donne che ha avuto nella sua vita e soprattutto della madre ultranovantenne Jolanda.: 'Non torno più con Romina' Da quando il Maestro di Cellino San Marco ha accettato di riunirsi dal punto di vista artistico con Romina, i fan dei due cantanti sono letteralmente impazziti. Questi ultimi sono ancora convinti che i loro beniamini molto presto ritorneranno ad essere una coppia a tutti gli effetti. Al, però, durante l'intervista a Chi ha purtroppo deluso le aspettative dei seguaci. Per quale motivo? Il salentino ha affermato che tra lui e la Power ...