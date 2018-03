Agricoltura | Mipaaf | 120 | 4 milioni per interventi in infrastrutture irrigue e ricerca

meteoweb.eu

(Di venerdì 9 marzo 2018) Il Consiglio dei ministri ieri ha stanziato 120,4di euro, a valere sulla dotazione 2018 del Fondo investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, persullee a sostegno dellain. Ad annunciarlo in una nota è il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. “Abbiamo garantito risorse – sottolinea il ministro Maurizio Martina – per due temi cruciali come la gestione dell’acqua e lapubblica per la lotta al cambiamento climatico. Dopo una stagione siccitosa come quella che abbiamo attraversato è un investimento necessario e strutturale. Con questa decisione ancora una volta si riconosce il ruolo centrale dell’nel preservare l’ambiente e rilanciare lo sviluppo del Paese“. Al settore della bonifica e dell’irrigazione è stata assegnata una dotazione pari a ...