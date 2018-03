ilgiornale

: «Aggressioni sessuali» Weinstein, arresto vicino - AdrMontanaro : «Aggressioni sessuali» Weinstein, arresto vicino - reportitaliano : «Aggressioni sessuali» Weinstein, arresto vicino - Giustinianorex : @Agenzia_Ansa Individui con precedenti per aggressioni sessuali dovrebbero essere segnalati ufficialmente alla ASL… -

(Di venerdì 9 marzo 2018) Potrebbe chiudersi presto con le manette ai polsi la parabola di Harvey. La polizia di New York ha raccolto abbastanza prove nell'inchiesta sulle accuse di violenza sessuale contro il produttore, tanto da essere pronta a procedere alla richiesta di un mandato di. Lo ha detto il capo dei detective di New York, Robert Boyce, specificando che spetta al procuratore distrettuale di decidere se e quando incriminare. «Ora il caso è in mano sua, lo chiederei a lui», ha detto parlando del procuratore distrettuale, Cyrus Vance, Jr. Mentre un poliziotto newyorkese, citato dal Daily Beast, ha detto che il dipartimento «è pronto a procedere con l'». L'inchiesta è stata avviata lo scorso ottobre dopo che l'attrice Paz de la Huerta ha accusatodi averla violentata due volte nel 2010. Poi sono ...